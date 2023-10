That’s So Fetch! Dónde ver Mean Girls este 3 de octubre del 2023

Hace 19 años, el director de cine Mark Waters lanzó una de las chick flicks favoritas, Mean Girls, misma que cuenta con la actuación de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Tina Fey. El Día de Chicas Pesadas lo celebramos cada 3 de octubre, y aunque este año no cayó en miércoles, sí usaremos rosa.

¿Dónde ver Mean Girls México?

Regina George, Cady Heron, Gretchen Weiners y Karen Smith siempre estarán en nuestros corazones. ¿Algunas de sus frases más memorables? That is the uggliest effing skirt I’ve ever seen; Don’t have sex ’cause you will get pregnant and die; On Wednesdays we wear pink; You smell like a baby prositute; Gretchen, stop trying to make fetch happen, it’s not going to happen. Fue un 3 de octubre que Aaron Samuels (Jonathan Bennett) le preguntó a Cady por la fecha —y una semana después le dijo que estaba lloviendo—.

Si quieres saber dónde ver Mean Girls estando en México, la encontrarás en Netflix, Claro Video, Paramount+ y VIX. De hecho Paramaount subió la película completa a TikTok, dividida en 23 partes.

Además, este 3 de octubre anunciaron que el 12 de enero 2024 llegará Mean Girls basada en el musical de Broadway de 2017, basado en la película de 2004 (que está basada en el libro de 2002 Queen Bees & Wannabes de Rosalind Wiseman).