Billie Eilish en Tiny Desk, dónde y cuándo ver la versión más íntima de la cantante

Uno de los motivos por los que Billie Eilish forma parte de nuestras artistas favoritas es que su música es muy cercana e íntima, con un estilo acogedor y comprensivo, la cantante logró conquistar los Grammys en 2024 por su éxito What Was I Made For que rápidamente musicalizó el barbiecore que nos enloqueció durante 2023.

Es por eso que el formato de Tiny Desk concert le es muy cómodo a nuestra querida Billie y a su hermano, Finneas quienes aprovechando la promoción de su nueva gira internacional Hit Me Hard And Soft se han dado la oportunidad de regresar al formato acústico de la cadena NPR.

Así es como los hermanos Eilish cumplen uno de sus más grandes sueños: tener su propio capítulo en este formato íntimo y cercano, de hecho, la cantante reconoció que aunque hace tiempo anhelaba hacer este sueño realidad le ha parecido sumamente estresante por las altas expectativas de su público y la naturalidad planeada con la que debe conectar durante la sesión.

Esto es tan guay. He querido hacer esto durante toda mi vida, así que estoy temblando un poco Billie Eilish en Tiny Desk concert

El look fresco y juvenil que lució Billie Eilish durante su Tiny Desk Concert

Ella, fiel a su estilo decidió llevar una falda midi negra y una camisa blanca, recordemos que Billie tiene un estilo muy original de romper las reglas y eso le va muy bien. Por tratarse de un concierto sumamente cercano e íntimo no necesitaba nada muy elaborado para desnudar su corazón y entablar puentes con su audiencia.

Aunque en esta ocasión no lució uno de esos tonos llamativos que acostumbra en el cabello, Billie Eilish prefirió un look sobrio y discreto para la ocasión donde, de forma inédita, interpretó canciones de su último disco Hit me hard and soft.

A Billie Eilish le vienen bien los ambientes bohemios y acústicos, si quieres comprobarlo tú misma escucha el más reciente capítulo de Tiny Desk Concert donde dos de los temas más destacados de su último trabajo: The Greatest y L’Amour Da Ma Vie nos mueven profundamente el corazón.

También interpretó When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Con una sensibilidad de la que sólo ella tiene la firma, pero no se olvidó de uno de sus primeros temas y uno de los más icónicos de su carrera: I love you del que, incluso ahondo abriendo su corazón al público:

Era la primera vez que me enamoraba y daba mucho miedo. Es raro como ese miedo nunca se va, ese miedo a caerse Billie Eilish

Cerró la sesión con Birds of A Feather, la más esperada del set y una infaltable del repertorio.

Ya puedes ver el Tiny Desk concert de Billie Eilish

En próximos días, Billie Eilish y su hermano, Finneas cerrarán juntos la gira en Estados Unidos para la segunda parte de su gira internacional que se llevará a cabo en Australia y algunos países de Europa durante 2025.