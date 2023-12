Ya sabemos en qué plataforma está Barbie para verla desde casa

El furor rosa no podía detenerse sin antes saber en qué plataforma podíamos ver Barbie, la película. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, las aventuras de la muñeca más famosa del mundo nos llevaron por una historia de nostalgia, risas y lágrimas, y ahora ya la puedes ver desde la comodidad de tu hogar. ¿En qué plataforma ver Barbie?

¿Cuándo sale la nueva película de Barbie 2023?

Barbie llegó a salas de cine el pasado 20 de julio 2023, y meses antes el equipo de la película hizo la campaña de marketing más ingeniosa de todas. Vistiento a Margot como una auténtica muñeca Barbie, nos enamoramos del codiciado Schiaparelli Couture que llevó a la premiere en Los Ángeles; de la historia feminista de la Barbie ‘Day-to-Night’ que Margot Robbie recreó y también del Valentino para Margot Robbie que la mismísima muñeca Barbie había usado antes.

¿Cuándo se estrena Barbie en plataformas?

Después de mucho esperar, ahora tenemos excusa suficiente para quedarnos en casa y hacer pijamada en nuestra NO-Mojo-Dojo-Casa-House. Este 15 de diciembre llega Barbie la película a HBO Max.

Además de ser una de las películas más taquilleras en 2023, Barbie ha sido nominada a diversos premios como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. La banda sonora también ha sido nominada a 11 premios Grammy en siete categorías, y cuatro de las cinco nominadas a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales aparecen en la banda sonora oficial de la película.

Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken. De la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird), BARBIE es protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie (El escándalo, Yo, Tonya, Hermosa venganza y Saltburn) y Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049) como Barbie y Ken, junto a America Ferrera (Supertienda, Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (El escándalo, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure de HBO), Rhea Perlman (Te veré en mis sueños, Matilda) y Will Ferrell (El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, Ricky Bobby: Loco por la velocidad). La película también es protagonizada por Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, ganadora del GRAMMY la cantante y compositora Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren.