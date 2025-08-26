Suscríbete
Wellness

Qué hacer cuando no sabes meditar y quieres relajarte

¿No sabes meditar y buscas relajarte? Estas son las técnicas simples y efectivas para liberar el estrés sin necesidad de meditación

August 25, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Daily Life In Kleipeda

Qué hacer cuando no sabes meditar y quieres relajarte

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Hablar de relajación suele remitir de inmediato a la meditación. Sin embargo, no todas las personas logran conectar con esa práctica. Para algunas, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración se convierte en un ejercicio frustrante. Eso no significa que el descanso profundo esté fuera de alcance, ya que existen otras formas igual de efectivas para desconectarte del ritmo acelerado y devolverle la calma al cuerpo.

La clave está en entender que la relajación no es un único camino, sino un abanico de posibilidades y la meditación es solo una de ellas.

Escuchar con atención

Una alternativa poderosa es practicar la escucha consciente. Se trata de elegir un estímulo sonoro —puede ser música instrumental, grabaciones de naturaleza o un podcast de voz pausada— y prestarle atención plena, sin hacer nada más. Esta experiencia auditiva, aunque no se nombre como meditación, produce efectos similares: el ritmo cardíaco desciende y el pensamiento se concentra en una sola fuente de estímulo.

Respirar de forma dirigida

No necesitas adoptar posturas específicas para experimentar los beneficios de la respiración consciente. Una técnica simple es la 4-7-8: inhalar en cuatro segundos, mantener el aire durante siete y exhalar en ocho. Repetir este patrón tres o cuatro veces ayuda a liberar tensión acumulada. Es un recurso práctico que puede usarse en el transporte, en la oficina o antes de dormir.

b81891121fc6173510c9feba5fc67082.jpg

Escuchar con atención

Pinterest

Movimiento lento como terapia

El cuerpo también puede ser la vía de acceso a la relajación. Actividades como caminar despacio, estirarse o practicar yoga suave funcionan como reguladores naturales del estrés. El movimiento pausado permite que los músculos suelten rigidez y que la mente encuentre un ritmo distinto al de la prisa diaria.

Relajación a través del tacto

El contacto físico tiene un papel esencial en el descanso. Masajear las manos con crema, sumergir los pies en agua tibia o cubrirse con una manta de peso ligero puede generar un efecto inmediato de seguridad y calma. Estos gestos sencillos envían señales al sistema nervioso que favorecen la relajación sin necesidad de técnicas complejas.

df98374a67cc08530ba46833cfba29e5.jpg

El poder de los rituales cotidianos

Pinterest

El poder de los rituales cotidianos

Muchas personas encuentran calma en rutinas que nada tienen que ver con la meditación tradicional. Leer antes de dormir, preparar una infusión, ordenar un espacio o encender una vela aromática son ejemplos de micro-rituales que invitan al cerebro a pasar de la alerta al descanso. Lo importante no es la acción en sí, sino la constancia. Asociar una actividad con el momento de relajarse la convierte en un refugio mental.

Una definición personal de calma

El error más común es pensar que la relajación solo es válida si encaja en un molde específico. La realidad es que cada persona construye su propio lenguaje de calma. Para algunas será cerrar los ojos y concentrarse en la respiración; para otras, salir a caminar o sumergirse en una novela. El reto no es imitar técnicas ajenas, sino descubrir qué práctica logra reducir la tensión en el propio cuerpo.

f4b46b62f74419fd92f2bf0c9b077ac3.jpg

El tacto consciente también es una forma de conectar con tu entorno

Pinterest

No saber meditar no significa estar condenado a vivir con ansiedad. Existen múltiples puertas de entrada hacia la calma, y todas son válidas si cumplen con el objetivo principal, dar al cuerpo y a la mente un espacio de descanso real. La relajación no se mide por la técnica, sino por la capacidad de sentirse presente y en equilibrio.

Eurídice Aiymet Garavito García
