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Cómo tomar creatina, el suplemento esencial para tu rutina fitness

Qué hace realmente la creatina en el cuerpo, cómo tomarla correctamente y en qué casos conviene pensarlo dos veces antes de integrarla a tu día a día

Abril 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cómo tomar creatina y por qué se ha vuelto esencial en tu rutina fitness

Edward Berthelot/Getty Images

No todos los suplementos logran mantenerse relevantes con el paso del tiempo. La creatina sí. Y no por tendencia, sino porque su eficacia está respaldada por evidencia consistente dentro del ámbito del rendimiento físico y la recuperación muscular.

Más allá del ruido que suele rodear a los suplementos, la creatina destaca por algo poco común: resultados medibles sin necesidad de fórmulas complejas. Se trata de un compuesto que el cuerpo produce de forma natural y que también se obtiene en pequeñas cantidades a través de alimentos como la carne roja o el pescado. Su función principal es ayudar a generar energía rápida durante esfuerzos de alta intensidad, como levantar peso o hacer sprints.

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Incorporarla a una rutina tiene sentido cuando el entrenamiento exige ese tipo de desempeño. Uno de sus beneficios más claros es el aumento de fuerza y potencia, lo que se traduce en sesiones más eficientes. También favorece la recuperación muscular, ya que ayuda a reponer los depósitos de energía en menor tiempo. A nivel visual, muchas personas notan un incremento en el volumen muscular, relacionado con la retención de agua intracelular —no es grasa, es hidratación dentro del músculo.

Ahora, la forma de tomarla sí importa. La dosis más estudiada y recomendada es de 3 a 5 gramos al día, de manera constante. No es necesario hacer fases de carga, aunque algunas personas las utilizan. Lo importante es la regularidad: la creatina funciona por acumulación en el organismo. Puede tomarse en cualquier momento del día, pero suele integrarse después del entrenamiento o junto con alimentos para facilitar su absorción. Y sí, el agua es clave: mantener una buena hidratación es parte del proceso.

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Cómo tomar creatina y por qué se ha vuelto esencial en tu rutina fitness

Pexels

Y yo ¿puedo tomar creatina?

En cuanto a quién puede tomarla, es adecuada para personas que realizan actividad física de manera regular, especialmente entrenamiento de fuerza o alta intensidad. También puede ser útil en contextos donde se busca preservar masa muscular. No está limitada a atletas de alto rendimiento; de hecho, cada vez más personas la integran en rutinas cotidianas bien estructuradas.

Eso sí, hay matices importantes. Aunque es uno de los suplementos más estudiados y considerados seguros en personas sanas, no es para todo el mundo. No se recomienda en casos de enfermedad renal preexistente, durante el embarazo o lactancia sin supervisión médica, ni en personas con condiciones específicas que requieran control clínico. Tampoco tiene sentido si no hay una base de alimentación equilibrada y entrenamiento: no sustituye hábitos, los acompaña.

Sobre los efectos secundarios de la creatina, la conversación suele estar mal planteada. En dosis adecuadas, la mayoría de las personas no presenta problemas. Algunas pueden experimentar molestias digestivas leves si exceden la cantidad recomendada o no la diluyen bien. Por eso, la clave no es evitarla, sino usarla correctamente.

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Creatina

Pexels

Integrar creatina a una rutina no debería sentirse como una decisión impulsiva, sino como un ajuste informado. No transforma por sí sola, pero sí potencia lo que ya estás haciendo bien.

Eurídice Aiymet Garavito García
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