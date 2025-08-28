Suscríbete
Wellness

¿Cómo reaccionar al compromiso de tu ex? La lección de Kayla Nicole, ex novia de Travis Kelce

Kayla Nicole respondió al compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift a través d sus redes sociales —y lo hizo de la mejor manera

August 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
11th Annual NFL Honors - Arrivals

¿Cómo reaccionar al compromiso de tu ex? La lección de Kayla Nicole, ex novia de Travis Kelce

Amy Sussman/Getty Images

Travis Kelce y Taylor Swift acapararon titulares del 26 de agosto de 2025 al anunciar su compromiso en redes sociales, con una romántica sesión de fotos en un jardín floral. En medio del frenesí mediático, una respuesta se destacó por su discreción y profundidad: la de Kayla Nicole, periodista y exnovia de Travis Kelce.

En lugar de sumarse al alboroto, Kayla Nicole compartió en sus historias de Instagram un mensaje profundo a través de un video de Tracee Ellis Ross hablando sobre la alegría como una práctica consciente y no una emoción pasajera. Ross reflexiona que la felicidad puede ser efímera —puedes comprarla en 7-Eleven—, mientras que la alegría crece desde dentro, con raíces fuertes, y se convierte en una forma de vivir. Kayla agregó: “Leí sobre este concepto en el libro Choose Joy: Because Happiness Isn’t Enough. Aspiro a eso. Muy, muy bien.”

La sutileza de sus palabras no pasó desapercibida. Muchos en su lugar habrían optado por la ironía o el silencio absoluto, pero Kayla Nicole eligió la introspección. Un gesto que parece hablar más de su presente que de su pasado, proyectando madurez y una narrativa propia.

Ese mismo día, mientras el compromiso era celebrado en cada rincón del mundo, Kayla Nicole compartió otra noticia. Su hermana menor, Layla, fue transferida a Langston University, una HBCU en Oklahoma, donde jugará en el equipo de baloncesto femenino, por lo que invitó a sus seguidores a apoyar esta nueva etapa través de donaciones. No es solo un dato familiar, es una clara revelación de prioridades, lo que construyes importa más que lo que ocurre a tu alrededor.

Ambas publicaciones dibujan un retrato delicado y a la vez poderoso sobre el carácter de la periodistas que compartió cinco años de romance con Travis Kelce. Por un lado, la apuesta por la alegría como estado vital, una decisión consciente que trasciende lo inmediato; por el otro, el apoyo a su entorno cercano como brújula personal. Kayla Nicole no ignora lo sucedido, pero se rehúsa a permitir que defina su relato.

Su reacción fue interpretada como enigmática, incluso críptica, pero en ese misterio reside su fuerza. No responde con frases directas ni con gestos estridentes, sino con símbolos que invitan a la reflexión. La elección de un mensaje sobre la alegría y la familia sugiere que su camino se escribe en otra dirección, lejos del ruido, cerca de su propia voz.

Eurídice Aiymet Garavito García
