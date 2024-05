Ximena Lamadrid escribe su propia historia

Sin miedo a los retos ni a un renacer artístico y humano, la actriz Ximena Lamadrid –y ahora productora y directora– nos habla del valor de las palabras y de la escritura para su trabajo y para la vida misma, así como de la magia y el encanto de contar historias.

Una palabra dicha y no dicha puede cambiarlo todo, incluso el rumbo de la historia. Pues como bien mencionan, hay palabras que inician o terminan guerras. He ahí el valor de ellas. Más importante aún, basta con una palabra para empezar a escribir la historia, un poema, una carta de amor, una canción o el próximo corto que se presente en un festival de cine.

La escritura materializa ideas, y si corremos con suerte, las vuelve eternas, trascendentes y capaces de conectar con mucha gente. Escribir nos permite contar historias, todas y cada una de aquellas que lleguen a nuestra cabeza y corazón, pues más allá de los hechos históricos y la razón, creo firmemente que la escritura esconde, revela y conecta a través de cada emoción.

En palabras de Ximena Lamadrid, nuestra protagonista de portada para junio 2024, “La escritura puede cambiar o salvar vidas, pues basta con leer un poema, una frase, un libro, un guion o la letra de una canción para encontrar un poco de esperanza y, si bien te va, un poco de amor”. Bajo esta inspiración, nos confiesa que la escritura ha sido parte fundamental de su vida e incluso la acompañó en momentos importantes. “Siempre estuvo ahí, desde que nací. Recuerdo que, de chica, mi diario era mi gran tesoro, y uno de mis primeros logros fue el publicar un libro de poesía a mis 22 años. La poesía me salvó en momentos muy duros de mi vida, principalmente de mi infancia y adolescencia”.

Por cerca de una década, Ximena ha consolidado su carrera participando en diversos proyectos en cine y televisión. Algunos de ellos siendo sus favoritos, algunos otros sumamente entrañables y, por qué no, otros tantos, simplemente proyectos comerciales. Sin embargo, en cualquier caso, siempre ha buscado dar lo mejor de sí como actriz, teniendo en mente el privilegio que tiene de poder contar historias. “Trato de agradecer y recordarme que soy privilegiada por hacer lo que amo... considero que, con un buen proyecto, equipo, guion y director, como actriz yo puedo llegar a una profundidad muy particular para poder transmitir lo que requiere el personaje y su historia”. No obstante, y a raíz de su incursión como directora y productora de sus propios proyectos, nos confiesa que se siente más cómoda. “El poder dirigir y producir una historia que elijo contar es muy especial, pues es algo que es más mío y muy personal. Quiero contar historias honestas y reales, pues, aunque sean ficción, si parten de una verdadera emoción, puedes conectar desde un lugar más profundo y especial, y ello lo vuelve mucho más real... Me pasa que me puede llegar un guion loquísimo o una gran ficción, pero al final, si parte de una propuesta honesta y profunda, lo tomo porque vale la pena. Por otro lado, los proyectos más comerciales, también representan un reto, pues es ponerme a prueba y ver a dónde puedo llegar como actriz”.

Y respecto a su primer corto, con emoción nos cuenta los planes que tiene para el mismo: “Quiero que vaya a festivales, empezando en México, y que de aquí se vaya a diversas muestras internacionales; mi meta personal es llegar a Sundance. También, la idea original da para un largometraje, pero sé que para llegar lejos, debo empezar por este corto. Quiero darle la vida que merece e ir paso a paso”, expresa con emoción.

TRABAJO EN FAMILIA

De la mano de su incursión como directora y productora, Ximena nos cuenta que sus nuevos proyectos los realiza en compañía de su familia y amigos. “Recientemente produje y dirigí mi primer cortometraje con mi pareja, mi hermano y amigos; fue muy especial poder trabajar con todos ellos”. No obstante, y ante dicha situación, surge la duda de si le resulta o no complicado en ocasiones trabajar con sus seres queridos, a lo que ella responde: “Hemos aprendido a trabajar en conjunto y entendemos la visión del otro, claro que hay desacuerdos y puntos de vista diversos, pero al final, vamos hacia el mismo lugar y tenemos el mismo deseo. Ante todo, hay respeto, comunicación y mucho amor”. De esta manera y trabajando en familia, como ella lo menciona, será en los próximos meses cuando Ximena presente su primer material fílmico en un festival, a la par de viajar a Nueva York para producir y protagonizar un nuevo corto, el cual, a su vez, será dirigido por su hermano.

EL RENACER DEL ARTISTA

Platicar con Ximena es conectar a través de las emociones, las cuales deja al descubierto desde las primeras palabras o un cruce de miradas. Ella se muestra honesta y sin miedo a verse expuesta, aun sabiendo que seguro son un sinfín de pensamientos y emociones las que pasan por su cabeza al momento.

De esta manera y al hablar de su carrera, Ximena nos confiesa que a lo largo del trayecto se ha encontrado con cambios en sus planes o bien, en sus expectativas, los cuales la han llevado a entender que su camino como artista es uno de renacimiento, creación y crecimiento.

“No debo ser tan dura conmigo misma ni con el mundo”, nos confiesa a manera de reflexión. Así mismo nos cuenta: “Todo pasa por algo. Justo hace dos años que salió Bardo, fue un camino muy lindo, fuimos al festival de Venecia para presentarla. Sin duda alguna fue algo muy especial, pero llegó de la mano con muchas expectativas: yo ya me veía en los Oscars y más, y no sucedió. Cuando nos avisaron que no iba a llegar a dicho lugar, recuerdo que viví un duelo, pues tuve que soltar esa ilusión. Sin embargo, tal situación detonó el que yo me fuera a vivir un rato a Cancún, en donde escribí mi película, también empecé a mandar castings a Estados Unidos. A lo que voy es que, veía más factible el llegar al Oscar, antes que apostar por mis propios sueños. Al final no pasó, pero llegó la inspiración para escribir mi propio guion y se fueron dando otras tantas experiencias muy lindas. Puedo decir que fue como renacer, pues al final, la vida misma es un renacer constante para reinventarnos como artistas y humanos. Ahora estoy por mudarme a Los Ángeles, estoy escribiendo, produciendo, dirigiendo y sumándome a proyectos que han sido muy especiales para mí. Creo que debemos confiar y, ante toda situación, trabajar desde el amor y buscar dar siempre lo mejor”.

