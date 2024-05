Trooping the Colour 2024: cuándo es, la ausencia de Kate Middleton y más detalles sobre el festejo del rey Carlos III

No cabe duda que 2024 ha sido un año atípico para la familia real británica. Principalmente con las noticias de enfermedades —y una desafortunada muerte del esposo de la prima del príncipe William—, dentro de lo que cabe en la agenda de los royals viene un evento de gran importancia: el Trooping the Colour 2024. Año con año se realiza este desfile en conmemoración al cumpleaños del monarca —aunque el del rey Carlos III es el 14 de noviembre, cada junio toma lugar el Trooping porque es la época con el mejor clima—, pero con la situación del momento el público se ha preguntado si incluso podría cancelarse. Digamos que el hecho de que quizá la princesa Kate no aparecerá en lo que resta del año ha encendido las alarmas.

¿Qué es el Trooping the Colour?

Trooping the Colour (literalmente “Desfile del Estandarte”) es una ceremonia militar británica que se lleva a cabo anualmente en Londres para celebrar el cumpleaños del monarca. Sus raíces se remontan al siglo XVII, cuando los regimientos británicos inspeccionaban sus colores (estandartes) antes de la batalla para asegurarse de que sus soldados pudieran reconocerlos en el campo de batalla.

¿Cuándo es el Trooping the Colour 2024?

La próxima ceremonia del Trooping the Colour se llevará a cabo el sábado 15 de junio de 2024.

Contrario a las dudas por las posibilidades de que el Trooping se cancelara, según reportes de PA Media la ceremonia sí tomará lugar —aún sin saber si tanto Kate como el propio rey Carlos III asistirán en persona debido a sus respectivos diagnósticos de cáncer (vía People). Al menos el sitio web del evento no cuenta con el nombre de la princesa de Gales entre los asistentes.

Los cambios más notorios en el Trooping the Colour de este año serían sus asistentes, y quizá veremos al príncipe William acompañado de sus primas, las princesas Eugenia y Beatriz, así como los hermanos del rey Carlos, Eduardo y la princesa real Ana. Queda pendiente saber si sus hijos George, Charlotte y Louis estarían presentes aún sin la compañía de su mamá.

¿Dónde ver el Trooping the Colour 2024?

Podrás seguir la transmisión en vivo en la BBC o en YouTube el próximo 15 de junio.