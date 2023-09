Todo lo que sabemos del Victoria’s Secret World Tour, y por qué se dejó de hacer

Victoria’s Secret fue un fenómeno cultural a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, conocido por sus desfiles de moda y las supermodelos que vestían la lencería. Conscientes de que la sociedad del siglo XXI no es la misma de hace tres décadas, la compañía anunció en 2021 la incorporación como embajadoras de la firma de mujeres influyentes del mundo de la cultura y el deporte —y esta producción llegó a la pantalla chica a través de Hulu. En 2018 fue la última edición del desfile de Victoria’s Secret, pero con todo y los cambios que ha hecho está de regreso para tomar lugar el 26 de septiembre 2023 por Prime Video.

¿Cuándo es Victoria’s Secret World Tour 2023?

El regreso del famoso desfile de lencería podrá sintonizarse el 26 de septiembre 2023 por Prime Video. Luego de una necesaria pausa en el mundo de la moda, el Victoria’s secret Fashon Show pasó por 5 largos años de readaptación; durante este tiempo los organizadores le dieron un giro radical al concepto del show y cambiaron a los esculturales ángeles por modelos mucho más reales y menos sometidas a los estereotipos.

Los organizadores decidieron invitar a estrellas que han sido más cercanas y representativas de las mujeres del Siglo XXI: Megan Rapinoe, Priyanka Chopra Jonas y Paloma Elsesser y además, lanzarán para esta colección algunos modelos de brasieres deportivos y especiales para mujeres que han pasado por un proceso de mastectomía.

Hemos evolucionado y hemos avanzado, pero no significa que olvidamos todo. Estamos tocando tanto la narración, que trata de nuestra defensa y de la celebración de las voces femeninas, así como esa experiencia de entretenimiento, de moda, porque el desfile era algo muy icónico de la marca... RAÚL MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR CREATIVO DE VICTORIA’S SECRET.

Como muestra del revolucionario cambio que tuvo la marca de 2018 a la fecha, el desfile ahora llevará por nombre Victoria’s Secret World Tour y será organizado principalmente por cuatro diseñadoras de moda que a su vez van a dirigir a un sinfín de modelos mujeres fuera del estereotipo de la perfección. Es quizá, la apuesta más importante para la marca, así que debe confiar plenamente en sus creativas.

La Pink Carpet del Victoria’s Secret World Tour

Priyanka Chopra, Adriana Lima, Gigi Hadid y más figuras que se han relacionado con la firma de lencería aparecieron en la pink carpet del tour mundial que darán.

Emily Ratajkowski getty

Adriana Lima getty

Priyanka Chopra getty

Brooke Shields getty

Doja Cat getty

Gigi Hadid getty

¿Por qué dejaron de hacerse las pasarelas de Victoria’s Secret?

Los motivos por los cuales dejó de producirse el Victoria’s Secret Fashion show en 2018 son muchos. Por supuesto, ninguno que tuviera que ver con el nivel de audiencia que sintonizara la cadena televisiva CBS para ver a los ángeles desfilar. Tienen que ver con los cambios culturales y el paradigma social sobre el papel de las mujeres en la moda y en general en la vida pública. Mientras los diseños de la sensual firma no estaban pensados bajo el lema de la inclusión, sus principales competidores ya estaban revolucionando y ampliando el concepto de lo femenino en el mundo de la ropa interior.

Cabe mencionar que la marca estaba atravesando momentos muy complicados en el 2018 que se vieron directamente reflejados en las ganancias reportadas en 2019. Quizá el rumor más escandaloso es que de algún modo, el dueño de Victoria’s Secret estaba relacionado con el agresor sexual, Jeffrey Epstein quien se quitó la vida dentro del Centro Correccional Mtropolitano de Manhattan en 2019.

Luego salió la miniserie ‘The Rise and Fall of Victoria’s Secret’ para detallar el auge y la caída de la marca de lencería y estos vínculos alarmantes con Epstein; hubo acusaciones de intimidación y acoso de empleados y modelos, así como conflictos con el CEO multimillonario Les Wexner. El acoso, la misoginia y el comportamiento machista de sus directivos fue la gota que derramó el vaso en cuestión de credibilidad y popularidad. Adriana Lima colgó sus alas en 2018 y no volvió a desfilar para la firma, hasta este momento. “No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía”, declaró la modelo en su momento.