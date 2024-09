Todas las referencias a Britney Spears en los VMAs 2024, celebrando 40 años de historia

It’s a Britney world... lo que pasa es que nosotros vivimos en él. El 40 aniversario de los MTV Video Music Awards no son poca cosa, una premiación que eleva el estatus de los videos musicales, mismos que se convirtieron en una parte clave de cómo los artistas comunicaban su imagen y mensajes al público desde su creación en 1984. Los VMAs son conocidos por algunas de las actuaciones más memorables de la historia de la música, y el festejo de las cuatro décadas dio una especie de homenaje a una de las figuras más históricas en la música: Britney Spears. La princesa del pop apareció con una serpiente en 2001, pero esta no fue la única referencia en el galardonado evento que ha tomado lugar este 11 de septiembre. Síganme la corriente con esta Britney-obsesión, y estoy abierta a ser llamada loca si es que ustedes también vieron, o no, estas alusiones a la la gran Womanizer.

Los pequeños tributos a Brittney Spears en los VMAs 2024

1. El look de serpiente de Megan Thee Stallion

Britney Spears llegó a los VMAs 2001 con una actuación usando una pitón y un tigre en el escenario. Memorable. Megan Thee Stallion rindió tributo a este icónico momento usando una rélplica del outfit y la y una pitón —"no conozco a esta serpiente y esta serpiente no me conoce a mí", dijo la Hot Girl.

megan thee stallion recreating britney’s vma’s look? iconic. pic.twitter.com/6IAIX5SHDi — wicked news hub (@wickednewshub) September 12, 2024

britney spears performing im a slave 4 u at the vmas, 2001 pic.twitter.com/20p2mQDqWW — ً (@archiveney) July 25, 2023

2. El look de Karol G para cantar Si Antes Te Hubiera Conocido

Karol G fue de los primeros actos en los VMAs y lo hizo con unos pantalones acampanados de estampado tipo cowboy de terciopelo y top triangular. Un look similar usó Britney en los VMAs 2000 con un diseño de lentejuelas y brillantes.

This look & performance is ICONIC! Britney Spears did that at the 2000 VMAs! pic.twitter.com/yw9yOhRTNu — 💖💖 (@AnnetteReid247) August 28, 2020

Karol G dancing to “SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO” with Camila Cabello at the #VMAs pic.twitter.com/WdDXqy2rpy — genesis ✰ (@GENNYSBABYS) September 12, 2024

3. Los astronautas de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter se llevó una ola de aplausos por su presentación con los éxitos Espresso, Please Please Please, entre otros. Lo hizo con un escenario de aliens y astronautas, el tema central del siempre fabuloso video musical de Oops!...I Did It Again.

4. La presentación de Lisa

Lisa de Blackpink hizo su debut en solitario en los VMAs 2024 interpretando dos de sus canciones más recientes, New Woman y Rockstar. Un outfit y presentación similar ocurrió en los 2016 Billboard Music Awards con Britney y ese traje rojo insignia.