Sarah Jessica Parker y el misterio de por qué Carrie Bradshaw no se pinta las uñas

Hay pocas cosas que me pueden sacar de quicio —bueno, son muchas—, pero entre ellas están no ponerme anillos, y no llevar manicure. Claramente este no es el caso de los sentimientos de Carrie Bradshaw, quien el 99.9% de sus apariciones en Sex and the City las hizo con uñas despintadas. ¿Hay alguna razón científica para haber cometido tal barbarie? Es broma, pero si quieres no es broma. Pero ya, Sarah Jessica Parler explicó la razón por la que decidieron que Carrie llevaría uñas naturales. Te lo contamos más adelante.

Sarah Jessica Parker en ‘And Just Like That’

La segunda temporada de And Just Like That, la precuela de Sex and the City, ya está disponible desde el 22 de junio con todo y el retorno de Kim Cattrall como Samantha Jones. Con un episodio estreno con temática de la Met Gala, podemos imaginarnos toda una trama llena de nostalgia y nuevas aventuras. Y no, aún no hay indicios de manicure en los primeros capítulos —pero eso tendrá un giro inesperado.

¿Por qué Carrie Bradshaw no lleva las uñas pintadas?

Son prácticamente 20 años de interpretar al mismo personaje, y aún así no le ha molestado que no hay esmalte de uñas. Pero Sarah Jessica Parker, de 58, aclaró la ausencia del manicure en la emblemática mujer que persigue y adora la moda.

En Glampur Alemania explicaron que la editora Jessica Radloff se tomó la tarea de preguntarle a la actriz por qué nunca hemos visto una manicura digna de una fashionista, a lo que hubo varias respuestas. “Por un lado, Carrie se convirtió en escritora hace mucho tiempo, por lo que en los días previos a las computadoras y las laptops aprendió a escribir en teclado de manera práctica. Las extensiones de uñas estaban fuera de discusión. Además, el manicure habría echado a perder rápidamente la rutina de escritura de Carrie antes de que las de acrílico y gel se convirtieran en algo popular. Así que simplemente se acostumbró y luego se quedó con las uñas desnudas”.

Esa es una explicación —que sí suena lógica, vaya—. Pero además de hacer que la moda dictamine la atención hacia Carrie y no sus manos, esto fue lo que el coproductor Michael Patrick King reveló: “todo lo que Carrie usa ante la cámara está pensado por el departamento de vestuario y por Sarah Jessica”, y que “el hecho de que no use esmalte de uñas en la mayoría de episodios también se debe a que el aspecto natural de sus manos tiene la intención de romper deliberadamente con su estilo de moda”. Touché.

Lo cierto es que la tercera razón es la que mejor puede callar mi molestia al mani-less, “no filmábamos en orden cronológico, por lo que era difícil tener un color de uñas que combinara con cada escena”. Jaque mate.

Eso sí, en la entrevista SJP aseguró que veremos a Carrie “luciendo un color de esmalte de uñas muy especial y que tendrá algo que ver con su historia de sanación personal después de que Big falleciera en la primera temporada”. ¡No podemos esperar a ver de qué se trata!