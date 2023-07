Salma Hayek felicita a JLo por sus 54 años con mensaje de ‘female power’

En la generación de latinas que brillaron en Hollywood definitivamente hay dos nombres estelares: Salma Hayek y Jennifer Lopez. Además de trabajar en el mismo medio, este dúo formó un vínculo especial y tienen una amistad de años, tanto que la actriz mexicana celebró los 54 años de ‘la diva del Bronx’ con una foto throwback y un mensaje para demostrar que entre ellas se ha apoyado a través del rocoso camino hacia la fama.

Salma Hayek y la felicitación que le mandó a Jennifer Lopez

Salma Hayek publicó una foto muy noventera en su Instagram para felicitar a Jennifer Lopez en este cumpleaños 54. "¡Feliz cumpleaños, JLo!🎂💐🥳 Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos 😂. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, fueron las palabras de Hayek para su vieja amiga, imagen donde además salen el actor mexicano Gael García Bernal y el ahora esposo de Lopez, Ben Affleck (en aquel momento eran novios y hasta se habrían comprometido, pero sucedió la dramática ruptura).

JLo, quien canta, actúa y lidera su propia línea de belleza, luchó por llegar a esta posición. Así lo recordó en una entrevista, donde reveló que en su época de bailarina no hacía prácticamente nada de dinero: “recuerdo solamente comer una rebanada de pizza cuando era bailarina. Así vivía. Hice eso un par de años antes de tener mi primer gran trabajo. Pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Para mí, venir de la lucha es lo que hizo que mis sueños se volvieran realidad. No digo eso a la ligera”. Lopez, quien tuvo más de $70 millones de dólares en ventas de discos, confesó en su momento que no tenía un hogar a los 18 años, “empecé a dormir en un sofá en el estudio de danza, no tenía casa, pero dije, ‘esto es lo que tengo que hacer’”.

Del lado personal, varios corazones tocaron a su puerta y finalmente cumplió un año de casada con Ben Affleck, con quien ahora vive en conjunto con sus hijos y aún se mantiene ocupada haciendo apariciones públicas y más películas. ¡Feliz cumpleaños 54, Jennifer Lopez!