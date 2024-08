Quién es Justin Baldoni, el director de It Ends With Us que el mundo está re-descubriendo

Justin Baldoni no es nuevo en Hollywood, pero su carisma y madurez hablando sobre su película It Ends With Us lo ha colocado como un personaje de interés entre los usuarios. Además de estar en Jane the Virgin, Baldoni recién tuvo su gran éxito taquillero como director y a sus 40 años vienen trabajos prometedores. Pero, ¿qué se sabe sobre Justin Baldoni? Lee aquí: La controversia de la autora de It Ends With Us (Romper el Círculo), libro que inspiró la película de Justin Baldoni y Blake Lively.

¿Quién es Justin Baldoni?

Es un actor, director y cineasta nacido en California, conocido por su papel como Rafael Solano en la serie de televisión Jane the Virgin; creó y presentó el programa de televisión Man Enough, un espacio donde hombres de diferentes ámbitos comparten sus experiencias y reflexiones sobre la masculinidad moderna, y entre las películas conocidas que ha dirigido (antes de It Ends With Us) están Clouds (2020) y A dos metros de ti (2022) con Haley Lu Richardson y Cole Sprouse.

¿Justin Baldoni sigue casado?

Sí, Justin Baldoni sigue casado. Él y su esposa, Emily Baldoni (de soltera Fuxler), se casaron en 2013 y continúan juntos. Le dedicó un mensaje muy cariñoso por su cumpleaños número 40: “Dondequiera que vaya, ella crea ceremonia. Y me ha enseñado a hacer lo mismo. Pero me ha enseñado que lo más importante no está en la grandeza, sino en los momentos más pequeños. La pausa entre los latidos. La calma entre las olas. Ahí es donde vive su ceremonia”. Emily es cofundadora de We are AMMA, una marca que hace mantas de cobertura para la lactancia.

¿Justin Baldoni tiene hijos?

Justin y Emily tienen dos hijos: una niña llamada Maiya Grace y un niño llamado Maxwell Roland-Samuel.