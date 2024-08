La controversia de la autora de It Ends With Us (Romper el Círculo), libro que inspiró la película de Justin Baldoni y Blake Lively

La novela vendió más de un millón de copias globalmente y se tradujo en hasta veinte idiomas para 2019. It Ends With Us es el best seller de Colleen Hoover que explora temas complejos como el amor, el abuso y la resiliencia lanzado en 2016, pero que este año dio paso a la creación de una película dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively. Gracias a las reseñas y sinopsis de la película sabemos que la historia explora temas de violencia doméstica, trauma y las complejidades de las relaciones humanas, y es precisamente bajo este desarrollo que el libro causó tanta controversia. ¿Qué sabemos sobre la novela It Ends With Us?

Sinopsis del libro It Ends With Us (Romper el Círculo)

La historia se centra en Lily Bloom (Blake Lively en la película), una joven que ha logrado superar su pasado marcado por la violencia intrafamiliar. Tras mudarse a Boston y establecer su propio negocio, Lily parece haber dejado atrás sus traumas. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Ryle Kincaid (Justin Baldoni en la película), un atractivo neurocirujano con el que inicia una relación apasionada. Ryle parece ser el hombre perfecto, pero su temperamento impulsivo y posesivo comienza a generar tensiones en la relación.

La aparición de Atlas Corrigan (Brandon Sklenar en la película), el primer amor de Lily, complica aún más las cosas. Atlas representa una conexión emocional profunda del pasado, mientras que Ryle representa un nuevo comienzo y un futuro estable.

A través de la novela, Lily se enfrenta a duras realidades sobre el abuso doméstico y debe tomar decisiones difíciles que desafían sus valores y emociones.

Romper el Círculo está basado en la relación de los papás de la autora

Colleen Hoover, originaria de Texas, ha hablado sobre el abuso doméstico que vivió en su propia familia, misma razón por la que escribiría esta novela. “Crecer en un hogar abusivo hasta ese momento fue difícil”, dijo la autora en una entrevista (vía Daily Mail). “No había recursos para que las mujeres salieran de situaciones como esa, pero ella [mi mamá] logró salir de esa relación. Desde entonces, solo recuerdo haber crecido con una madre que era tan fuerte e independiente. Siempre le preguntaba: '¿Cómo te encontraste en esta situación?’ Y decidí escribir un libro sobre ello, inspirado en su valentía para dejar a mi padre biológico”.

El público estuvo molesto porque se empezaba a “romantizar” a It Ends With Us

En una época donde es complicado hablar de estos temas bajo la lupa de internet sin filtro, hubo varios debates alegando que debía dejarse de ‘romantizar’ la historia de Lily porque ella era “incapaz de ver su realidad abusiva”, y por eso seguía con su pareja.

Los fans han observado que las entrevistas de Baldoni sobre su película se centran en gran medida en la representación del abuso en este filme. “Si alguien ha tenido esa experiencia real [de violencia doméstica], puedo imaginar lo difícil que sería imaginar su experiencia en una novela romántica”, dijo ante la prensa. “A ellos les ofrecería que fuimos muy intencionales en la realización de esta película”.

La controversia del hijo Colleen Hoover

Hoover, considerada la BookTok Queen y afamada autora, pasó por un momento turbio relacionado con su hijo Levi (tiene dos hijos más, Cale y Beckham). Se hizo público en 2022 que había un señalamiento de acoso sexual por parte de Levi a una menor de edad, situación que causó gran revuelo en internet.

Un tuit inicial de aquel año, ahora borrado, mencionaba que “su hijo me acosó sexualmente y ella [Colleen] me bloqueó cuando intenté hablarle sobre ello”. La chica resumió en otro tuit que ella y Levi eran amigos y hablaban a través de Snap Chat. A finales de 2022, Hoover lanzó un comunicado a través del grupo de fans que tenía en Facebook, aclarando que “las cosas que han dicho sobre mi hijo no son acertadas”.

“Mi hijo y una chica fueron amigos en línea durante varios meses. Nunca se conocieron en persona. Él le dijo algo en un mensaje que la hizo sentir incómoda (le pidió que le enviara una foto), así que ella me lo comentó. No leí ese mensaje, pero ella pensó que sí lo había hecho, y le molestó comprensiblemente que no respondiera. Luego publicó en Twitter que mi hijo le había pedido una foto. Tan pronto como me enteré de esto hace meses, me puse en contacto con ella”.

Añadió que le pidió disculpas a la chica y le ofreció que hablaran entre sus abogados. La autora continuó y dijo que no había hecho público este asunto porque “no es mi lugar hablar sobre la experiencia de alguien más”, y que “todos los que me conocen aquí han visto cómo crío a estos chicos y los hago responsables de sus acciones. Me entristece que esto haya sucedido”.