Michelle Salas como Carrie Bradshaw en su preboda (con vestido de Londres)

Michelle Salas está próxima a caminar por el altar vestida de blanco para casarse con su novio Danilo Díaz, en lo que sería una de las bodas más esperadas por el jet set mexicano. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió fotos de su preboda e hizo un guiño a Carrie Bradshaw, mostrando el mejor estilismo de Sex and the City y dejando en claro que el glamour nupcial es algo que difícilmente se supera.

El look de Michelle Salas en su preboda con Silvia Pinal

En una ceremonia y fiesta petit comité, la influencer de 34 años celebró de este evento previo al gran día en compañía de sus seres queridos, incluyendo a su mamá Stephanie Salas, su hermana Camila Vero y su famosa bisabuela la primera actriz Silvia Pinal (quien presuntamente no podría asistir a la boda que tomará lugar en República Dominicana). El gran ausente fue su padre biológico, Luis Miguel, quien actualmente está de gira.

Es probable que para su boda, Michelle Salas use varios looks, al menos así lo reveló a CARAS. “No me imaginaba lo difícil que era trabajar y organizar una boda, porque aunque tengas wedding planner es complicado. Es la primera vez que me caso y no tenía idea de todos los procesos que implicaba. Por ahora, tengo tres vestidos, pero todavía no sé".

Para la ceremonia especial de preboda, Michelle eligió un modelo de Selezza London, usando el Edith Midi Dress White: es un vestido confeccionado en satinado de tencel y viscosa cortado al bies, denso y luminoso; el escote redondo cuelga de tirantes finos y se enriquece con una aplicación de tul voluminoso que fluye sobre los brazos proporcionando cobertura.

¿La apuesta Carrie Bradshaw? Los tacones azules de Manolo Blahnik. Estos zapatos adquirieron estatus legendario después de aparecer en los créditos de apertura del programa y en varios episodios; son de satén en un llamativo tono de azul, adornados con un broche de joyas en la punta. Este par en particular se convirtió en un símbolo del extravagante y único sentido de la moda de Carrie, y a menudo se les llama los something blue shoes, ya que estaban destinados a ser usados por Carrie como su ‘algo azul’ para la boda. La popularidad de estos zapatos contribuyó al duradero legado tanto de Manolo Blahnik como de Sex and the City en el mundo de la moda.