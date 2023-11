El look más atrevido de Máxima de Holanda (52), un Iris van Herpen con transparencias y al estilo Beyoncé

De las 5 royals que se disputan el título por ser la mejor vestida de todas, sabemos que Máxima de Holanda es quien apuesta por los modelos más atrevidos y coloridos. A sus 52 años no deja de sorprender con sus elecciones de ropa, mostrándose como una royal amigable y muy alegre, que tiene un estilo único y no teme en mostrarlo. Esta lección la dio en la apertura de Iris van Herpen: Sculpting the Senses, exhibición en el Musée des Arts Décoratifs en París, acompañada de Brigitte Macron y usando un futurista y extravagante diseño con transparencias de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen.

“Realmente felicito a París por tener esto primero”. Máxima de Holanda en la inauguración de la retrospectiva de Iris van Herpen.

Máxima de Holanda con su look más futurista al estilo Beyoncé

Iris van Herpen es conocida por sus diseños innovadores y futuristas que a menudo incorporan tecnología de vanguardia y materiales avanzados. Su trabajo ha sido destacado en exposiciones de todo el mundo, y ha ganado numerosos premios, incluido el prestigioso ANDAM Fashion Award en 2011. Sus diseños a menudo se inspiran en la naturaleza, la ciencia y la tecnología, utiliza variedad de materiales incluidos tejidos impresos en 3D, cuero cortado con láser y materiales orgánicos.

Para este evento en París, Máxima llevó un diseño de la colección Spring/Summer 2021, llamada ‘Roots of Rebirth’ y presentada durante la Semana de la Alta Costura de París el 25 de enero de 2021. La diseñadora exploró una simbiosis entre la alta tecnología y la artesanía couture, a través de una colección que hace referencia a la complejidad de los hongos y el enredo de la vida que respira bajo nuestros pies. A través de ‘Roots of Rebirth’, Van Herpen evocó la milagrosa encajería de la interconexión desde la ‘red del bosque amplio’, tejiendo un diálogo entre lo terrestre y el inframundo.

Un diseño muy similar al que usó Máxima, lo vimos con Beyoncé en un custom made para el Renaissance world tour, más corto y con una extensa capa con vuelo y cuello dramático. Podemos confirmar que ha sido de nuestros looks preferidos de Máxima de Holanda.