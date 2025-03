Mario Marquina, el diseñador emergente que vistió a Lady Gaga para la portada de Mayhem

Pasaron 5 años antes de que Lady Gaga anunciara Mayhem, su nuevo álbum de estudio que vio la luz hace unos días donde incluye el éxito del momento: Abracadabra, por la lejanía entre Mayhem y Chromatica, este octavo álbum debía ser un asunto especial para ella y todo su fandom.

La protagonista del Guasón 2: Folie à Deux planea venir a México el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP como ya es costumbre, el recinto donde las leyendas de la música internacional se adueñan de tierra azteca. Sin embargo, este álbum es doblemente especial ya que no sólo es el regreso de un tour mundial más que esperado por sus fans mexicanas después de 10 años: Mayhem también es la oportunidad de oro que Mario Marquina esperaba y que se ha convertido en la mayor esperanza de su vida.

Mario Marquina, el diseñador emergente que vistió a Lady Gaga para Mayhem…

Con tan sólo 31 años, Mario Marquina acaba de cumplir el mayor sueño de un niño de 13 años que vivió su adolescencia con la música de Lady Gaga como soundtrack: uno de sus diseños aparece en una de las portadas de la versión deluxe de Mayhem, el octavo álbum de estudio de la cantante que fue lanzado al mundo el pasado 7 de marzo.

Además, no se trata de cualquier prenda, no. Hablamos de su ópera prima The matador jacket, una pieza hecha en seis metros de tela total denim con teñidos blancos a base de lejía, producto de arduas horas de trabajo durante la pandemia e inspirada en la tauromaquia a la que su abuelo dedicó buena parte de su vida.

A día de hoy, no sé si voy a poder volver a hacer algo así, porque estuve cinco meses, mañana y noche, sin parar Declaró Mario Marquina para Harper’s Bazaar España

Mario Marquina nació en Burgos en 1994, pero estudió Moda en Madrid y, en 2019, ganó el Concurso de Jóvenes Diseñadores de Castilla y León, lo que le permitió viajar a la capital inglesa para formarse en la prestigiosa Central Saint Martins School of Arts and Design.

Llevo años persiguiéndolo, mandando mails a sus estilistas, pero esta vez ha sido cuando ha sonado la campana Le mandé un mensaje por el día y por la noche de madrugada, me desvelé un momento, miré el móvil y tenía un mensaje de él: ‘Me voy a Los Ángeles en unas horas, ¿podemos tener la chaqueta, se puede meter en una maleta? Mario Marquina para Harper’s Bazaar España

Ella ha trabajado con diseñadores emergentes desde el día uno, es algo que siempre ha defendido y que a mí me enorgullece mucho. También es algo que la ha hecho muy especial, pudiendo acceder a las mejores marcas, elige a gente que está empezando Mario Marquina para Harper’s Bazaar España

Aunque reconoce no tener, quiso que su ópera prima fuera un homenaje a sus raíces flamencas y las de su familia, pero lo que lo llevó a triunfar como el diseñador que aparece en la portada del vinilo azul y en el CD deluxe de Japón fue la persistencia al insistir con mails y mensajes al stylist personal deFueron dos semanas de incertidumbre desde que el diseñador empacóen una bolsa azul hasta que vio su diseño sobrequien nunca ha dudado en apoyar talentos emergentes a pesar de ser una de las estrellas favoritas de grandes marcas comoHasta ahora, la vida parafluye con normalidad en Londres, sin embargo, sabe que hay un antes y un después en su carrera desde que Mayhem suena en todos lados, no pierde la esperanza de que esta es la posibilidad de abrir más puertas en el presente.