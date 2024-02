Letizia lleva el corte de pelo que más curiosidad ha generado en los medios

¿Qué es lo segundo más hablado y analizado de Letizia en el exterior? El cabello. El hairstyle de la reina de España ha sido tema de fascinación casi al grado del interés que evoca su guardarropa. Lo cierto es que la transformación de look de Letizia ha sido discreta pero no menos destacada, porque a los medios les fascina exponer ‘que si las canas que se ha dejado Letizia’, ‘que por qué no se ha acomodado el pelo’. En fin, que a la monarca es imposible que se le deje en paz, pero estamos seguras de que esta apuesta por un corte bob italiano ha generado curiosidad por la evolución que ha tenido su melena a lo largo de los años.

La Reina Letizia de España recibe al Presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, y a su esposa Leticia Ocampos en el Palacio de la Zarzuela el 28 de febrero de 2024 en Madrid, España. getty images

Letizia con el nuevo corte bob italiano 2024

La reina Letizia ha cautivado con un corte de pelo que todas querrán llevar para primavera 2024. Esta forma más dirigida a un lob lleva el estilo italiano por la forma semi bombacha que tiene en la caída (casi sin capas texturizadas) y con discretos mechones cortos frente al rostro para dar más movimiento.

Doña Letizia llega a la sede del periódico “La Razón” para presidir el evento conmemorativo del 25 aniversario del periódico, el 21 de noviembre de 2023, en Madrid, España. getty images

Letizia de España sale del Servicio de Acción de Gracias por el Rey Constantino de los Helenos en la Capilla de San Jorge el 27 de febrero de 2024 en Windsor, Inglaterra. Constantino II, Jefe de la Casa Real de Grecia, reinó como el último Rey de los Helenos desde el 6 de marzo de 1964 hasta el 1 de junio de 1973, y falleció en Atenas a la edad de 82 años. getty images

¿Cómo era el cabello de la reina Letizia?

A través de los años hemos visto una forma lineal en el que Letizia ha llevado el cabello: castaño casi en su totalidad, de una longitud midi la mayoría del tiempo y con el paso del tiempo dejando ver un par de canas. Pero esta no sería la primera vez que vemos a Letizia con cabello corto, pues no olvidamos la melenita que llevaba en 2015 en un micro bob cut ultraliso. Después de ello se fue acomodando con el pelo midi peinado en suaves ondas y bajo una característica tonalidad chocolate que la hacían sentir auténtica a su esencia. Esta, quizá, es una transición a las melenas más sobrias para mujeres maduras de 50+ que sigan favoreciendo al rostro y sea timeless para cumplir con la agenda pública.

Letizia con un jumpsuit de Mando y su melena corta en 2015. getty images