Las tres bodas de Salma Hayek con su esposo François Henri Pinault

Salma Hayek ha logrado abrirse paso en el mundo de la fama gracias a su representación del talento mexicano en Hollywood. A pesar de que empezó a construir su fortuna por sí sola, en 2009 contrajo matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault, quien sería el responsable del drástico cambio de su vida a uno lleno de lujos y llena de mucha moda. Juntos tienen una amplia familia: Francois Jr y Mathilde Pinault (hijos de François con Dorothée Lepère), Augustin James Evangelista (hijo de François con Linda Evangelista) y Valentina Paloma Pinault (la hija de Salma y François), y con esta unión vinieron varias celebraciones del amor.

¿Cómo se conocieron Salma Hayek y su esposo, François Henri Pinault?

Ambos coincidieron en una gala en el Palazzo Grassi, un palacio de mármol que pertenece a la familia Pinault, en Venecia en 2006 (vía People). Aunque Salma no ha compartido más detalles de este encuentro, “es una historia tan romántica y asombrosa, pero es mía”, diría en una entrevista.

¿Cuándo se casó Salma Hayek con su esposo?

La boda entre Hayek y Pinault ocurrió un 14 de febrero en 2009 en el Ayuntamiento del Sexto Arrondissement en París, Francia: “Ni siquiera sabía que me iba a casar ese día”, dijo Hayek en una entrevista con Glamour. “Fue como una intervención. No creo que alguna vez haya contado esta historia. No, simplemente me llevaron al juzgado. Mis padres, mi hermano, todos se estaban uniendo contra mí. Tenía una fobia al tema del matrimonio”.

Después de esta ceremonia, la estrella de Frida y el empresario decidieron hacer una fiesta mucho más grande en Venecia, “en el teatro de ópera más antiguo de Europa, La Fenice”, explicó Salma.

El verano del 2018 ocurrió la ‘tercera boda’, donde renovaron sus votos bajo el cielo tropical de Bora Bora. “El mejor momento de este verano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales. Yo hubiera escogido otro vestido pero me dijeron que íbamos al spa”, puso Salma en su post de Instagram acompañado de varias fotos sobre este suceso que compartieron con sus hijos.

Este San Valentín 2024, Salma compartió una foto con François y un romántico mensaje por su aniversario: “después de 18 años juntos y 15 de matrimonio, aún haces que el amor sea fácil, divertido, profundo y fresco como una ligera brisa. Feliz aniversario, mi amor”.