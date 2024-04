¡Las Spice Girls se reúnen! El resto de invitados a la fiesta 50 de Victoria Beckham

Las Spice Girls están de vuelta. El grupo de chicas se reunió sólo por una noche en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham —Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm y Posh Spice celebraron de forma improvisada su exitosa canción de 1997 Stop Right Now, y, por suerte, David Beckham estaba presente para capturar el momento en cámara.

Los invitados en la reunión de las Spice Girls por el cumpleaños 50 de Victoria Beckham

Victoria Beckham volvió a publicar el video que grabó su esposo en su propia cuenta de Instagram, acompañándolo con la leyenda: "¡La mejor noche de todas! ¡Feliz cumpleaños para mí! Los amo a todos tanto”. Agregando el hashtag #SpiceUpYourLife.

La separación de las Spice Girls no fue repentina, sino más bien un proceso gradual. En mayo de 1998, Geri Halliwell (Ginger Spice) anunció su salida del grupo. En el año 2000, las Spice Girls lanzaron su último álbum, “Forever”, y se tomaron un descanso para concentrarse en sus carreras en solitario. Sin embargo, insistieron en que no se estaban separando oficialmente. En febrero de 2001, las Spice Girls se separaron oficialmente.

A propósito de su cumpleaños 50, Victoria anunció en Instagram que “no puedo esperar para celebrarlo con mis amigos y familia”, y además de sus hijos (Brooklyn, Romeo y Harper Seven Beckham) estuvieron presentes varios amigos famosos. “Creo que nunca me he sentido tan amada como anoche. ¡Gracias a todos por venir desde cerca y tan lejos!”, escribió Posh Spice al compartir fotos con Eva Longoria, la modelo e influencer Isabela Grutman, el famoso estilista Ken Paves, Louise Adams (la discreta hermana menor de Victoria), el chef Gordon Ramsey y su esposa Tana, así como nada menos que Tom Cruise, y Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira. "¡El mejor regalo para volvernos a reunir! Gracias a todos mis amigos y familia por celebrar conmigo”, cerró Posh sus posts de celebración.