Las celebridades femeninas más ricas del mundo 2025

4

Patrimonio neto: 3 mil millones de dólares | Edad: 71 años | Ciudadanía: estadounidense

Aunque la fama de Oprah llegó en 1986 gracias a su programa The Oprah Winfrey Show, que se emitió durante 25 años, hasta 2011, en realidad fue en 2003 cuando sus ingresos como presentadora, actriz y productora la convirtieron en multimillonaria. Oprah Winfrey es la primera mujer afroamericana en alcanzar ese estatus. La celebritie continúa generando ingresos en el mundo del entretenimiento, coprotagonizando el drama bélico de 2024, The Six Triple Eight . Pero actualmente también ha invertido gran parte de su fortuna en bienes raíces en California y Hawái, donde posee más de 800 hectáreas.