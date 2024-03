La línea del tiempo del romance entre Vanessa Hudgens y Cole Tucker

Una de las noticias que nadie veía venir en los premios Oscar 2024 fue el anuncio de que Vanessa Hudgens está embarazada de su primer bebé. La actriz y cantante de 35 años sorprendió al público con su muy avanzado embarazo y causó sensación, siendo así que ella y su esposo Cole Tucker serán papás.

¿Quién es el novio de Vanessa Hudgens?

La pareja de la actriz de High School Musical es Cole Tucker, jugador de béisbol profesional.

¿Cuántos años tiene Cole Tucker?

Tucker tiene 27 años (3 de julio de 1996), mientras que Vanessa Hudgens tiene 35 (14 de diciembre de 1988).

¿Cómo se conocieron Cole Tucker y Vanessa Hudgens?

2020: Este es el año en que Vanessa y Cole se conocieron por primera vez en un entorno virtual, ¡un grupo de meditación en Zoom! Parece que la meditación encendió una conexión, y se informa que Vanessa quedó tan cautivada que le envió un mensaje directamente a Cole después. Su aniversario de citas parece indicar que comenzaron a salir alrededor de diciembre de este año. “Después de nuestro Zoom, lo seguí en Instagram y luego en realidad hice una investigación exhaustiva, y dos días después, él me envió un mensaje directo”, dijo la actriz en una entrevista, y dejó en claro que no iba a quedarse quieta y esperar después de interesarse en Tucker. “Mi pensamiento es, ¿por qué damos a otras personas el poder y control sobre nuestra propia felicidad y la búsqueda de lo que queremos? Si nos sentimos atraídos por alguien, si conectamos con alguien, ¡vamos por ello! ¿Quién dice que no puedes?”

Noviembre 2020 hacia 2021: La pareja es vista junta por primera vez en público y se hace oficial su relación. “Somos simplemente, como, iguales, somos muy parecidos”, dijo Hudgens a Entertainment Tonight sobre por qué Tucker es su compañero perfecto. “Somos unos raritos, es maravilloso”.

Febrero de 2023: ¡Se hace público que Vanessa y Cole están comprometidos! “SÍ. No podríamos estar más felices”, escribieron en una publicación conjunta en Instagram. En la primera foto, la pareja aparece vistiendo total black y abrazándose frente a la Torre Eiffel en París, mientras que la segunda imagen muestra un primer plano del anillo, un hermoso diamante de corte esmeralda.

2 de diciembre de 2023: ¡El gran día! Vanessa y Cole se casan en una hermosa ceremonia en Tulum, México. La novia lució un vestido de novia de seda de Vera Wang con cuello drapeado, y complementó su conjunto con un velo grabado con su nuevo apellido y la fecha de la boda. Jay Shetty ofició la ceremonia, que incluyó votos personalizados. También asistieron al evento los compañeros de reparto de Hudgens en High School Musical, Monique Coleman y Lucas Grabeel.

Marzo 2024: En los premios Oscar 2024, Hudgens reveló que está esperando su primer hijo con Tucker. La actriz lució un vestido negro entallado de manga larga que dejaba al descubierto su panza de embarazada, y sonreía mientras acariciaba su vientre para posar para las fotografías. Después del evento, Hudgens publicó algunas de las imágenes.