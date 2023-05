Chopard Loves Cinema: La campaña que hace brillar a Julia Roberts como embajadora

Para celebrar este vínculo tan especial, Julia Roberts y Chopard unieron su amor por el cine a través de Chopard Loves Cinema, una espectacular campaña dirigida por James Gray y de la que te compartimos el teaser a continuación.

Esta campaña consta de 12 videoclips que comenzaron a ver la luz a partir del 20 de marzo, Día Internacional de la felicidad, en los que el director capturó a la perfección la audacia, espontaneidad y sonrisa perfecta de la actriz.

Para la marca, Julia Roberts encarna todo lo que los hace únicos: alegría de vivir, virtuosismo y energía positiva. Es una mujer que extiende su personalidad y confianza inquebrantable hacia otras mujeres. Y para Roberts, los relojes y las joyas de Chopard, simbolizan el florecimiento de cada individuo y una sensación de bienestar.

Foto: Greg Williams para Chopard

Si alguna vez soñaste con estar en el behind the scenes de una increíble producción, tienes la oportunidad de vivirlo por medio de la campaña y a través del primer episodio , donde encontrarás las escenas que generalmente no se ven y que son el corazón de Chopard Loves Cinema.

Cada episodio muestra a una Julia Roberts como nunca antes la habías visto… bromeando fuera de cámara, contagiando alegría, poniéndose su calzado deportivo debajo de los glamorosos vestidos, pero también interrumpiendo la grabación para abrazar a su perra Myrtle.

Asimismo, está campaña cuenta con la fotografía a cargo de Alasdair McLellan y Greg Williams, quienes expresan que es difícil describir trabajar con Julia sin sonar a un cliché, pero realmente ella es todo lo que esperaron que fuera.

“Editar el shoot fue sorpresivamente difícil, es espectacular en cada cuadro, y fue fácil imaginar cada imagen en un billboard”. Afirma McLellan.



Por su parte, Willimas comenta:

“Constantemente estoy en búsqueda de la alegría y trato de recrear una experiencia alegre. Trabajar de la mano de Julia en esta campaña fue en muchos sentidos la tarea perfecta porque ella realmente es una persona alegre”.