Jada Pinkett se separó de Will Smith en 2016 y el mundo apenas lo supo

Jada Pinkett rompió el silencio sobre el estado de su matrimonio, y básicamente reveló que lleva seis años separada de Will Smith —incluso antes del incidente en el que Will se subió al escenario de los premios Oscar para darle una bofetada a Chris Rock por hacer un comentario sobre la alopecia de Jada. Es la primera vez que la actriz hace comentarios respecto al acto de su pareja y de cómo ha llevado las cosas en aquella relación que iniciaron como esposo y esposa en 2017.

Jada Pinkett y Will Smith llevan separados desde 2016

“Pensé que fue una parodia”, dijo Jada en entrevista con People, “pensé, no hay manera de que Will lo golpeara. Pero fue hasta que lo vi regresando a su asiento que me percaté de que no fue un acto cómico”.

Sobre el estado de su matrimonio, Pinkett comentó: “aún lo estamos resolviendo”, revelando que han estado separados por seis años incluso antes del suceso de los Oscar. “Hemos estado haciendo el trabajo duro. Tenemos un profundo amor para cada uno y veremos cómo funciona para nosotros”.

“Creo que para el momento en que llegamos a 2016, estábamos simplemente exhaustos de intentarlo. Creo que ambos seguimos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que la otra persona debería ser. Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciáramos [...] Superaremos cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa... Vivimos por separado”. jada pinkett para today cuando la entrevistaron sobre su separación en 2016.

En 2021, el actor explicó que Jada y él mantuvieron largas discusiones sobre cómo debería de ser el matrimonio ideal para ambos, y aunque durante la mayor parte de su matrimonio eligieron la monogamia, decidieron que su relación tenía que evolucionar para poder seguir juntos y probaron el matrimonio abierto.

“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Creció de una manera muy diferente a como yo crecí”, dijo Smith a GQ. “Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión”. Sin embargo, también aclaró que este es un camino que no recomienda para nadie: “No sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie”.