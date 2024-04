Gwen Stefani y Tony Kanal, el romance de No Doubt que no tuvo rencores

De ir juntos en la prepa en 1987 a presentarse en Coachella 2024, la relación de Gwen Stefani y Tony Kanal ha sorprendido a más de uno por el hecho de que no tuvieron un final de cuentos de hadas, pero se mantuvieron fieles al éxito de su grupo No Doubt y entre ellos hay una respetuosa amistad.

¿Quién era el novio de Gwen Stefani en No Doubt?

Gwen era la vocalista de No Doubt, y su pareja entonces era el bajista, Tony Kanal, originario de Reino Unido y actualmente de 53 años. Ambos se conocieron como adolescentes e iniciaron una juvenil relación —“Tony fue mi primer novio real y yo estaba trágicamente obsesionada con él”, revelaría Gwen a Variety en 2021. “Dependía de Tony en muchas cosas, como mi tarea o lo que sea que fuese vivir y sobrevivir”.

La pareja compartió el escenario juntos, pero después ocurrió el más dramático desenlace: Tony terminó con Gwen. El éxito temprano de No Doubt coincidió con esta difícil ruptura, y la separación casi hizo que la banda se disolviera. Pero por fortuna no simbolizó el final, sino todo lo contrario.

La ruptura entre Gwen Stefani y Tony Kanal inspiró a que la artista escribiera la canción Don’t Speak. “Después de que Tony terminó conmigo, me di cuenta de que tenía algo que decir. Cuando empecé a escribir canciones era como ‘soy un humano real, puedo hacer algo’”, dijo la vocalista a The Guardian en 2015. Y eso no fue todo, también fue gran influencia para su primer disco en solitario, ‘Love.Angel.Music.Baby’ —"antes era muy pasiva y todo lo que me importaba era estar enamorada de mi novio. No tenía poder creativo, nada. Pero ya no conozco a esa persona”, añadió. Tony habló en otra entrevista de cómo vio las cosas pasar: “estuvimos de gira con el Tragic Kingdom durante 28 meses. Estábamos pasando por la ruptura, y en cada entrevista hablábamos de ello, así que estábamos abriendo esta herida cada hora. Fue muy brutal, pero no sé cómo logramos superarlo”.

El tiempo pasó y ahora ambos permanecen como amigos. Gwen se casó (por segunda vez) con Blake Shelton mientras Tony contrajo matrimonio en 2011 con Erin Lokitz y se convirtieron en padres. En 2019, la actriz reveló a Billboard, “siempre fue raro tener en la banda a la persona con la que básicamente me obsesioné y enaltecí. Después terminó conmigo y nos volvimos amigos”.