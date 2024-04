Ellas son las celebrities que nos enseñan a lucir perfectas en lencería a cualquier edad

Olvídate de los prejuicios y luce perfecta en lencería como estas 3 celebrities que se atrevieron a mostrarle al mundo sus esculturales figuras

La lencería es un arma tan poderosamente sensual que es apta para todas las mujeres que así deseen hacerlo, no es necesario lucir una figura de revista siempre y cuando te sientas segura de ti misma al llevar prendas íntimas que resalten tu belleza y tus atributos.

Tampoco es necesario que se le muestres al mundo tus poses más sexys como lo hicieron estas celebrities, basta con que tú disfrutes esta experiencia asociada a la libertad y la feminidad, observa y aprende.

Jennifer López

Con la frase ‘Abraza tu poder’, JLo le demostró al mundo porque es el rostro de la marca Instimissimio, experta en lencería para mujer. En esta ocasión encendió las redes con un discreto y elegante carrusel de fotos en bra color nude tipo push up. La prenda de finos tirantes y escote de tipo corazón sumó un bikini thong de corte bajo.

Demi Moore

Enfundada en un conjunto de la marca Dolce & Gabbana en color negro debajo de una pieza de malla recubierta de finos cristales, Demi Moore le mostró sus atributos al mundo durante la exclusiva fiesta en el Palazzo Reale de Milán en la inauguración de From The Heart to The Hands: Dolce & Gabbana con motivo del 40 aniversario de la maison.

Hailey Bieber

En un ambiente mucho más íntimo, Hailey Bieber posó para Victoria’s Secret un conjunto bordado de la nueva colección Dream Angels, con un toque de sensualidad e inocencia, la celebritie lució al natural para el lente del fotógrafo Adrian Martin

Rihanna

Después de ser mamá Rihanna sigue luciendo perfecta, en esta ocasión posó con algunos conjuntos de lencería de la marca Savage, lo que demuestra que la ropa interior sexy es para todas.

Heidi Klum

La celebritie favorita de Halloween no sólo es la mejor y más original con sus disfraces, también ha mostrado su escultural figura para la misma marca que JLo, aunque Heidi le ha puesto su propio sello: original, sexy y atrevida.