Suscríbete
Celebridades

Chris Evans y Alba Baptista le dan la bienvenida a su primer bebé

¡Ya son papás! Chris Evans y Alba Baptista se convierten en padres primerizos y así inician una nueva etapa marcada por la intimidad y el cariño lejos de los reflectores

October 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals

Chris Evans y Alba Baptista le dan la bienvenida a su primer bebé

Lionel Hahn/Getty Images

Pocas parejas en Hollywood despiertan tanta curiosidad sin necesidad de ruido mediático como Chris Evans y Alba Baptista. Desde que se conocieron en 2022, su relación se ha desarrollado bajo un halo de discreción que contrasta con la magnitud de su fama. Él, uno de los actores más queridos del cine estadounidense y el universo Marvel; ella, una actriz portuguesa con una carrera en ascenso que ha conquistado la industria con su talento y serenidad.

También te interesa...
pexels-prolificpeople-30669340.jpg
Perfumes
Las familias olfativas que dominarán el otoño 2025
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
Cómo cuidar tu pelo durante la fase de caída sin perder su fuerza ni su brillo
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Tras una boda íntima celebrada en 2023 —rodeados solo de familiares y amigos muy cercanos—, los rumores sobre su estabilidad se confirmaron con naturalidad, lejos de escándalos y apariciones públicas excesivas, su amor maduró en silencio. Ahora, el medio estadounidense TMZ señala que la pareja acaba de recibir a su primer bebé, el sábado pasado en Massachusetts, aunque hasta el momento no se sabe nada sobre su nombre ni género de su primogénito (o primogénita), consolidando una historia que parece guiada por la complicidad y el respeto mutuo.

La noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores. Ambos siempre habían dejado entrever su deseo de formar una familia, y este nacimiento representa el cumplimiento de ese anhelo compartido.

Chris Evans ha mencionado en distintas ocasiones que la paternidad es una de las etapas que más deseaba vivir, un sueño que finalmente se materializa junto a Alba Baptista, quien ha sido descrita como el equilibrio perfecto entre sensibilidad y fortaleza.

El nacimiento de su primer bebé simboliza un nuevo comienzo para ambos, se trata de un amor que no busca aprobación ni titulares, sino espacio para florecer en lo cotidiano.

Una historia que, sin alardes, confirma que incluso en Hollywood aún hay lugar para la ternura, la intimidad y el amor auténtico.

Papá matrimonio
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_566957952_18554743378049374_5270555531909472770_n.jpg
Celebridades
La huella indeleble de Melanie Ward en la moda de los noventa y más allá
October 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Front Row - Dior Presents "Crucero Collection" Fashion Show in Seville
Celebridades
El ramo de novia negro y gótico de Stella Banderas, a debate
October 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_228316419_217558643617751_1013602095898372821_n.jpg
Celebridades
Qué pasó con la primera pareja del mismo género en la realeza británica tras su boda en 2018
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Netflix's "Victoria Beckham" World Premiere
Celebridades
Harper Beckham ya tiene Instagram
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_561496914_18539489155021416_4592217872311513554_n.jpg
Celebridades
La rutina de ejercicio que Victoria y David Beckham disfrutan en pareja
El matrimonio Beckham ha convertido el entrenamiento en su ritual más íntimo, una filosofía de constancia y un vínculo que se fortalece dentro y fuera del gimnasio
October 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mango New Collection Launch at Centre Pompidou - Photocall And Party
Celebridades
El inesperado giro sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango
Lo que parecía un trágico accidente en la vida del fundador de Mango tomó un rumbo inesperado y las autoridades españolas reabrieron la investigación
October 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
IMG_9265_RzT.JPG
Celebridades
Elizabeth Hurley en México: 30 años iluminando el mundo de rosa
La embajadora global de Estée Lauder Companies visitó México para celebrar tres décadas de activismo contra el cáncer de mama y recordarnos que el autocuidado también es una forma de amor
October 18, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Jodie Foster FICM 2.jpg
Celebridades
Jodie Foster prioriza trabajar con mujeres
Engalanan Jodie Foster y Juliette Binoche el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentaron sus más recientes trabajos
October 17, 2025
 · 
Mariana Mijares