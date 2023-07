Carlota Casiraghi canaliza a Grace Kelly en un tweed Chanel durante la Semana de la Alta Costura

Carlota Casiraghi volvió a encontrar la inspiración en su abuela Grace Kelly para hacer acto de presencia en la front row del show de Alta Costura de Chanel, mismo que tomó lugar en París y con vista a la Torre Eiffel. Después de darnos el vestido halter que te salvará del calor con estilo, la hija de Carolina de Mónaco robó miradas con un traje tweed que nos recuerda a la elegancia de la fallecida princesa de Mónaco, un claro ejemplo de la herencia de estilo que Grace le pasó a Carlota y hoy día la posiciona como una de las royals modernas mejor vestidas.

getty

Carlota Casiraghi como Grace Kelly en Chanel Alta Costura 2023/24

La colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24 de Virginie Viard, hecha de contrastes y equilibrio, es el retrato de una parisina sensible pero audaz. Tal y como lo es Carlota (no francesa, pero sí monaguesca); no olvidemos que el año pasado —cuando el Grand Palais Éphémère fue el escenario perfecto para el desfile de Alta Costura de Chanel SS ’22— la Maison francesa eligió a su embajadora, Carlota Casiraghi, para que cerrara el show a caballo. Para sorpresa de todos, aquel año Carlota Casiraghi apareció, como en el fashion film, montada en un caballo con una maravillosa chaqueta-joya de tweed y botones de pedrería. Ahor la vemos en el front row divisando la colección de Chanel que jugó con abrigos largos de inspiración masculina, blusas diáfanas ajustadas sobre faldas de tweed dorado plisado, tops preciosos, pantalones de rayas y chalecos de hombre.

Pero Carlota encontró inspiración en uno de los looks Chanel que Grace Kelly alguna vez usó; en 1971, la princesa de Mónaco usó un vestido abrigo de la casa francesa de tweed en colores rosa y verde pastel, estilo que definitivamente rodea la elección de su nieta de 36 años, quien aprovechó la ocasión para llevarlo en conjunto de saco y minifalda con vuelo y flores bordadas en tonos pastel. De hecho es un look que resuena en su totalidad por lo presentado de la maison: la colección juega con los contrastes: las “parisiennes” con el traje de tweed con faldas por debajo de las rodillas, marca de la casa, y los abrigos bohemios, con blusas holgadas y pañuelos en la cabeza... La estilista mezcla tweeds, muselinas de seda, organzas y encajes incrustados con motivos florales y gráficos.