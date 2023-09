Barbie Style a la mexicana: los looks de Eiza González en Milan Fashion Week

Eiza González ha protagonizado numerosas apariciones en la front row de varias pasarelas, y tal es el caso de la muy esperada Semana de la Moda de Milán. Con un par de días repletos de lujo y belleza —con firmas como Moschino, Versace, Gucci y Fendi—, no podemos evitar voltear la mirada hacia las elecciones de la actriz mexicana. Eiza deslumbró en Milan Fashion Week con elecciones dignas de una tarde de glamour, y lo hizo manteniéndose fiel a su estilo sin perder las tendencias del día.

Looks de Eiza González en la Semana de la Moda de Milán

El look para estar en primera fila en el show de Prada —donde Miuccia Prada rindió homenaje a un bolso que diseñó su abuelo Mario Prada—, Eiza llevó un conjunto negro de pies a cabeza de falda de seda larga con top halter tejido y con espalda semi descubierta —"happy girls are Prada girls”, escribió la actriz de 33 años. Un look totalmente Prada complementado con zapatos de charol.

A este conjunto color negro le siguió una apuesta totalmente contraria: un vestido mini color rosa metalizado con un hombro descubierto y silueta de hebillas a un costado, imagen que complementó con la aclamada frase C’mon Barbie, let’s go party. Un outfit digno de fiesta complementado con joyería Bulgari.