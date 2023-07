Así es Luka Bale, la única hija de Christian Bale, y modelo a sus 18 años

En la generación de it girls de figuran rostros muy conocidos: Valentina Paloma Pinault (hija de Salma Hayek), Ava Phillipe (hija de Reese Witherspoon), Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), por mencionar algunas —otra nomenclatura bien podría ser nepo-babies, pero ese es un tema la que no recurriremos al momento—. En fin, que a la lista se une una adolescente que no ha figurado mucho públicamente, pero sus papás son de las personalidades más reconocidas en el entorno. Te presentamos a Emmeline ‘Luka’ Bale, hija de Christian Bale y Sibi Blazic.

Christian Bale, Sibi y su hija Luka Bale. getty

¿Quién es la hija de Christian Bale?

Christian Bale y Sibi tuvieron dos hijos, Emmeline ‘Luka’ Bale y Joseph, pero los han mantenido apartados del bullicio de los paparazzi. Luka Bale nació en 2005, apenas tiene 18 años y poco a poco se está abriendo camino en el mundo el modelaje, tal y como hizo su mamá.

Sibi fue asistente de Wynona Ryder, quien la presentó con Christian Bale. Se casaron en el 2000 en Las Vegas, ella de 30 y él de 26, y desde entonces han mantenido una vida privada de bajo perfil. Aunque Sibi estudió negocios, se dedicó a ser modelo y estilista; por otro lado, el aclamado actor se ha asegurado de darle a su esposa el lugar que se merece, y en cada premio que ha recibido le ha agradecido su apoyo —“realmente creo que no puedes celebrar nada sin tener a tu pareja a tu lado. A lo largo de este matrimonio, ella ha estado casada con muchos personajes. Sé que hacer esto sería imposible sin ella. Es una mujer muy buena y muy fuerte, le debo todo”, dijo Christian Bale en su discurso al recibir un premio por The Fighter.

Sibi y Luka Bale. getty

Luka Bale, modelo a sus 18 años

No cuenta con miles de seguidores, tampoco tiene una lista de títulos de películas, y mucho menos fotos que invadan su privacidad. Luka Bale es una adolescente casi como cualquiera, excepto que su papá ha sido el Batman preferido de más de la mitad de la población. Ni siquiera hay datos exactos de dónde estudia, pero lo que ha dejado en claro es que puede hacer una carrera en modelaje. Apareció en la pasarela de Alta Costura de Dolce & Gabbana en Puglia, y deleitó al público usando las creaciones de esta casa italiana para una muy femenina y encantadora colección haute couture.

En su cuenta de Instagram comparte más que nada viajes y algunos momentos con amigos. Es de la generación de los graduados de 2020 (en pandemia), y también disfruta de las salidas con sus papás y hermano. Además gracias a la manera en que Christian Bale habla de su hija, podemos ver que son muy cercanos, al menos así lo puntualizó en entrevista: “Nada me da más alegría que ver a mi hija y a sus amigas teniendo ataques de risa. Las películas son geniales, pero cuando veo al pasado, es el tiempo con la familia lo que recordaré. Esa es la fuente de personaje”.