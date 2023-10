Así es la relación de Michelle Salas con Humberto Zurita, novio de su mamá Stephanie Salas

Michelle Salas tiene una relación muy cercana con su mamá Stephanie Salas, las hemos visto juntas paseando por Nueva York —donde la influencer hizo su carrera de moda— y asistiendo a múltiples reuniones familiares, puesto que entre las dos viene en grande la dinastía Pinal. Y aunque Stephanie y su ex pareja Luis Miguel (padre biológico de Michelle) convivieron en la boda de su primogénita con Danilo Díaz, la actriz lleva tiempo muy enamorada del actor Humberto Zurita. ¿Cómo es la relación de Michelle Salas con la pareja de su mamá?

¿Cómo se conocieron Humberto Zurita y Stephanie Salas?

De acuerdo con ¡Hola!, Humberto (69) ya conocía a Stephanie (53) tanto como amiga de su fallecida esposa, Christian Bach, como por trabajar juntos en una telenovela. “La conozco desde que era muy chiquita, desde que tenía a Michelle [Salas] de tres años. Hicimos El Protagonista, pero te juro, y ella lo sabe, que yo no la volteaba a ver como mujer. No es que no fuera mujer, era muy chiquita”. Entre ellos hay una diferencia de edad de 18 años.

Así se llevan Michelle Salas y Humberto Zurita, el novio de Stephanie Salas

Mientras Zurita ha dicho abiertamente que sus dos hijos (Sebastián y Emiliano Zurita) apoyan a su papá en la relación, las dos hijas de Salas han mantenido un perfil más íntimo, pero dejando entrever que todos se llevan muy bien.

En cuanto a Michelle y Humberto, en una ocasión Stephanie recordó que cuando él y su actual novio trabajaron juntos, Michelle decía de forma inocente “no, aléjate, Humberto malo”, pero todo ahora es tomado de broma y como un simpático recuerdo. De hecho Humberto comentó la foto de la boda de Michelle, “Bendiciones Michelle y Danilo ❤️”, y en las fotos y videos que Stephanie Salas subió disfrutando de unas románticas vacaciones con Humberto en Roma, Michelle comentó "😍😍😍😍". Demostrando que entre los tres hay buena relación y mucho apoyo mutuo.