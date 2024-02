ABBA, Katy Perry y otros artistas que sorpresivamente NO tienen un Grammy

Con la llegada de los premios Grammy un par de meses antes de lo esperado, seguro ya tienes tu lista de preferidos. Y es que entre la cantidad tan grande de personalidades que han desfilado por el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, quizá hay varios nombres que han quedado poco a poco atrás. Pero la preferencia del público o la popularidad no siempre fue suficiente para que todos ellos se llevaran una estatuilla: estos son los artistas que sorpresivamente jamás han recibido un Grammy (aunque sí han sido nominados).

1. ABBA (5 nominaciones)

Así es, la agrupación de Estocolmo más famosa a nivel global nunca ha ganado un grammy. Su primera nominación al Grammy por Grabación del Año fue en 2021 con el sencillo I Still Have Faith in You. Lo curioso es que en 2015 Dancing Queen fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

2. Katy Perry (13 nominaciones)

La intérprete de canciones como Firework, Hot n’ Cold, California Girls y más nunca ha recibido un Grammy. De hecho es la segunda cantante femenina con más nominaciones sin victorias.

3. Jonas Brothers (2 nominaciones)

Aunque sea una pena para nuestro corazón, Nick, Kevin y Jonas sólo han sido nominados, sin éxito, dos veces: como Mejor nuevo artista (2009) y Mejor interpretación pop dúo/grupo (2020).

4. Lana Del Rey (11 nominaciones)

‘Honeymoon’ nos ha deleitado con las mejores baladas góticas, pero no ha sido suficiente para darle un Grammy. Pero ojo, que este 2024 está nominada a: Álbum del año, Mejor álbum de música alternativa, Canción del año, Mejor interpretación de música alternativa y Mejor interpretación de pop dúo/grupo.

5. Miley Cyrus (8 nominaciones)

La hemos visto en los escenarios, pero nunca para tomar la estatuilla. Sin embargo, este 2024 está nominada por: Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop solista, Álbum del año, Mejor álbum de pop vocal y Mejor interpretación de pop dúo/grupo.

6. Spice Girls (0 nominaciones)

¿Cómo que Wannabe no tiene un Grammy? En nuestro corazón es lo contrario. Ah, pero sus 5 BRIT Awards y 4 Billboard Music Awards no pasan desapercibidos.

7. Nicki Minaj (12 nominaciones)

Veterana en el rap femenino, pero aún fuera de las victorias de los Grammy. Pero la intérprete de Anaconda y Bang Bang no deja de sorprender.

8. Backstreet Boys (8 nominaciones)

Tell me why los chicos que fundaron las boy bands no han recibido un Grammy. En fin, que los Backstreet Boys influenciaron a toda una generación y ese es un premio indeleble.

9. Guns n’ Roses (3 nominaciones)

Aunque sus nominaciones han sido por lo mejor al hard rock, los intérpretes de canciones como Live and Let Die y Sweet Child O’Mine no han recogido una estatuilla de los Grammy.

10. Jimi Hendrix

Aunque Music, Money, Madness... Jimi Hendrix in Maui ganó un Grammy por Best Music Film, el guitarrista (fallecido en 1970) no obtuvo uno de estos premios por su música.

Premios Grammy 2024

La celebración más importante de la música llegó un par de meses antes y este 2024 se celebrarán el domingo 4 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La 66ª entrega de los Grammy estará conducida por cuarto año consecutivo por el comediante, autor, podcaster y presentador de televisión Trevor Noah, quien cuenta con dos nominaciones al premio. Los artistas Billie Eilish, Burna Boy, Dua Lipa, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Billy Joel y Travis Scott serán protagonistas en los Grammy de este 2024, encabezando la lista de intérpretes anunciados hasta el momento. Además, U2 realizarán una presentación especial desde el Sphere en Las Vegas, siendo la primera transmisión de una actuación desde este espacio que ha inaugurado una nueva era de innovación en el entretenimiento en vivo.

El protagonismo femenino brilló en las nominaciones, liderando la lista la destacada SZA con un impresionante total de 9 nominaciones, incluyendo categorías clave como álbum, canción y grabación del año. Phoebe Bridgers, Victoria Monet y Taylor Swift siguieron de cerca con 7 nominaciones cada una, mientras que artistas de renombre como Billie Eilish (6 nominaciones), Olivia Rodrigo (6 nominaciones) y Miley Cyrus (5 nominaciones) también se destacaron en la contienda. El inesperado fenómeno del año fue Barbie, cuyo álbum vinculado al éxito cinematográfico sorprendió con una incursión destacada en las nominaciones, añadiendo un toque inigualable a esta lista de candidatas.

Además, este año se introducirán tres nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop.

¿A qué hora son y dónde ver los Grammy 2024?

El domingo 4 de febrero desde las 18:00hs., TNT y HBO Max llevarán a la audiencia latinoamericana a través de la intimidad de la gran celebración de la música, con la transmisión en vivo de los Grammys y un pre-show exclusivo con acceso a los artistas nominados.