El polémico bra con pezones de Kim Kardashian podría tener un poderoso mensaje para las mujeres

Vivir en la era de internet es rebajarse a jamás darle satisfacción a nadie, y cuando se trata de figuras tan potentes como Kim Kardashian, mucho menos. La influencer y modelo ha figurado en los titulares por sus llamativos disfraces para Halloween, pero también por un tema de moda con Skims, la marca de fajas y ropa interior que cofundó —resulta que sacaron una línea llamada Ultimate Nipple Bra, el cual, como dice su nombre, tiene pezones marcados a propósito. Esto claramente generó un debate en redes sociales, pero detrás de la peculiar idea de hacer un brasier que remarque los pezones —cuando en más común que una intente ocultarlos— podría haber un poderoso mensaje femenino.

La línea Skims, de Kim Kardashian, sacó un nuevo bra con pezones marcados

Uno de los lanzamientos que más llamó la atención de Skims en los últimos meses fue el Ultimate Nipple Bra, un sostén push-up con el detalle de pezón de espuma elevado, para obtener un levantamiento total de las boobs y un aspecto voluminoso que parezca que no estás usando brasier.

“A diferencia de los icebergs, estos pezones no se irán a ningún lugar”, dice Kim en el anuncio para esta pieza, haciendo referencia a que la marca donará el 10% de las ventas de este bra a 1% for the Planet, una red global con miles de empresas y organizaciones ambientales trabajando juntas para apoyar a las personas y al planeta. “La vida es dura, pero también estos pezones”, continúa Kim.

Y más allá de la iniciativa por verse muy green ante la campaña y este bra que se volvió viral, lo cierto es que tuvo mucha respuesta por parte de mujeres que padecieron o padecen cáncer de mama. “Tengo cáncer en etapa cuatro y atravesé una doble masectomía en mayo, y la reconstrucción es hasta enero, así que no puedo esperar a tener en mis manos este brasier para cuando me recupere"; “tener una opción fácil, asequible y sin dolor para tener pezones de nuevo es maravilloso"; “tuve dos mastectomías segmentarias y mis “faros” ya no funcionan. Quitaron quirúrgicamente mis pezones y luego los volvieron a colocar. ¡Estoy tan feliz por nosotras!”, fueron algunos de los comentarios aludiendo a este desarrollo de Skims.

¿Qué te parece la propuesta del bra con pezones de Kim Kardashian?