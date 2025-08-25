Raspberry Makeup, la tendencia de maquillaje que dominará las calles a partir de septiembre 2025

El maquillaje tiene el poder de redefinir un rostro con un solo gesto de color. A partir de septiembre 2025, el Raspberry Makeup se perfila como la tendencia más relevante de la temporada. Se trata de una propuesta que apuesta por la monocromía en tonos frambuesa, aplicados en labios, mejillas y párpados para crear un efecto armónico, sofisticado y luminoso.

Lejos de las exageraciones, este look equilibra naturalidad con pequeños toques rojizos. No se trata de recargar el rostro, sino de resaltar su vitalidad con una paleta que evoca jugosidad y frescura, perfecta para acompañar los días de otoño.

¿Qué hace especial al Raspberry Makeup?

La clave está en su versatilidad. Los tonos frambuesa, que oscilan entre el rosa profundo y el rojo con matices púrpura, favorecen a una amplia gama de tonos de piel. En las pieles claras aportan calidez, mientras que en las más oscuras iluminan con un contraste vibrante. Además, este maquillaje monocromático ofrece la ventaja de un look cohesionado que, al repetir el mismo matiz en diferentes zonas del rostro, se logra una armonía visual que resulta sofisticada y contemporánea.

Otro de sus atractivos es que puede adaptarse a cualquier ocasión. Aplicado con suavidad, se convierte en una opción fresca para el día, mientras que intensificado con capas más marcadas puede transformarse en un maquillaje elegante para la noche.

Los tonos frambuesa, que oscilan entre el rosa profundo y el rojo con matices púrpura Getty images

El paso a paso para lograr el ‘Raspberry Makeup’

Preparación de la piel Una base ligera es suficiente para unificar el tono sin ocultar la textura natural. El Raspberry Makeup busca un acabado saludable, por lo que el exceso de cobertura puede restarle frescura. Una prebase hidratante y un toque de corrector en las zonas necesarias bastan para preparar el lienzo.



Mejillas con rubor frambuesa El rubor es el eje central de esta tendencia. Se recomienda elegir un tono frambuesa en crema, aplicado en las manzanas de las mejillas y difuminado hacia las sienes. El acabado en crema aporta jugosidad, imitando el rubor natural tras un día al aire libre.

Párpados monocromáticos En los ojos, la clave es la sutileza. Una sombra en polvo o en crema en la misma gama frambuesa, difuminada suavemente sobre el párpado móvil, basta para crear el efecto monocromático. Para un toque más sofisticado, se puede añadir un poco de iluminador en el lagrimal, que equilibre el color con un destello sutil.

Labios protagonistas El labial completa el look y define el concepto raspberry . Puede optarse por un bálsamo con tinte para un acabado ligero, o por un labial satinado de mayor intensidad si la ocasión lo requiere. La clave está en mantener la misma paleta de color en todas las zonas, logrando cohesión sin rigidez.

Toques finales Una capa mínima de máscara de pestañas y cejas bien peinadas bastan para cerrar el look. El Raspberry Makeup no requiere delineados dramáticos ni excesos, su fuerza radica en la uniformidad del tono y en la frescura que proyecta.

Raspberry nails Pinterest

Una tendencia pensada para el día a día

El atractivo de esta propuesta es que combina practicidad y estilo. Al reducir la rutina de maquillaje a una sola gama de color, se simplifican los pasos sin sacrificar impacto. Además, la paleta frambuesa conecta con la energía del otoño, es cálida, sofisticada y lo suficientemente llamativa como para destacar en la calle, sin resultar exhuberante.

El Raspberry Makeup es un lenguaje de color que se adapta al ritmo urbano, a los nuevos hábitos de consumo y a una belleza más funcional pero igualmente expresiva. A partir de septiembre, será difícil caminar por la ciudad sin encontrarse con esta monocromía vibrante que redefine lo natural con un matiz inesperado.