Maquillaje Charli XCX: cómo llevar el look Brat lo que resta del año

¿Creíste que te librarías del Brat Summer? Todavía no. Lo que inició como un movimiento de estilo y hasta personalidad, no solo acaba cuando las estaciones hacen su transición: este otoño 2024 es posible aún adherirse al maquillaje Charlie XCX, y aquí te damos los mejores tips para llevarlo con estilo aún cuando el clima está más frío. Cabe recalcar que la selección de tonalidades en el maquillaje lo hacen perfecto para la temporada, ¡no se diga más!

Maquillaje Charli XCX, cómo hacerlo y qué necesitas

El maquillaje de Charli XCX se ha convertido en un ícono de estilo en los últimos años. Se caracteriza por un look atrevido y un poco “bratty” (malcriado), con un enfoque en los ojos y los labios. Estas son las características principales.



Ojos:

Delineado negro intenso: Ya sea un delineado clásico con “wing” o uno más grueso y difuminado, el negro es el protagonista. Sombra de ojos: Tonos oscuros y ahumados, a veces con toques de color. Pestañas: Largas y voluminosas, a menudo con pestañas postizas. Cejas: Bien definidas y ligeramente arqueadas.

Labios:

Colores oscuros: Desde el rojo intenso hasta el negro mate, los labios son un punto focal. Efecto mate: Los labiales mate son los preferidos para lograr un acabado más dramático.

Piel:

Base uniforme: Se busca una piel impecable, pero con un acabado natural. Iluminador: Se aplica en los puntos altos del rostro para resaltar.

Otros:

Rubor: Tonos rosados o melocotón para un toque de color. Accesorios: A menudo utiliza pedrería o glitter para agregar un toque extra.



Los mejores colores para el estilo de maquillaje de Charli XCX son el negro, que es esencial en su look característico, usado para delineador, sombra de ojos y, a veces, labial. También destacan los tonos oscuros como el azul marino, púrpura y burdeos para sombras, junto con tonos metálicos como dorado y plateado que añaden un toque de glamour. Los colores brillantes, como el rosa, azul y verde, se pueden usar para acentos o para un aspecto más divertido y atrevido (esto si no quieres hacer mucho énfasis en el brat green).

¿Necesitas algo más específico? Charli dijo en entrevista con Allure que usa el Spike Valentino Buttery Matte Lip Color en el tono It’s Valentino Baby, un rojo baya profundo. “Siempre digo ‘It’s Charli Baby,’ así que siento que ese es casi mi tono característico”. También le da crédito al Colorgraph Eyeliner en el tono Rockstud Noir de Valentino para su delineado de ojos estilo cat eye deshecho. “Me encanta aplicarlo en la línea de agua y extenderlo hacia las sienes,” dice. “Si se corre un poco, no me molesta en absoluto. Siempre me gusta lucir como si hubiera estado de fiesta la noche anterior, lo cual a veces es cierto… pero en otras ocasiones, confío en mi maquillaje para que lo parezca.”

Sabemos que la autora de 360 prefiere un maquillaje con estilo grunge, como si hubiera dormido con él: delineador corrido, una base natural (pero perfectamente difuminada) y unos labios discretos. Replicarlo es como tener un pase asegurado al brat fall. ¿Te animas a probarlo?