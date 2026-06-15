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Las 5 zonas del rostro que envejecen primero

No todas las áreas de la cara cambian al mismo ritmo. Algunas muestran antes los efectos del paso del tiempo debido al movimiento constante, la pérdida de colágeno y la exposición diaria al sol

Junio 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las 5 zonas del rostro que envejecen primero

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Cuando se habla de envejecimiento facial, la atención suele centrarse en las arrugas. Sin embargo, los cambios más evidentes no siempre comienzan ahí. La transformación del rostro ocurre a distintos niveles: la piel pierde elasticidad, disminuye la producción de colágeno, la grasa facial se redistribuye y ciertas estructuras de soporte se debilitan gradualmente. Por eso algunas zonas empiezan a modificar su apariencia antes que otras y terminan alterando la expresión general incluso cuando las líneas de expresión todavía son discretas.

Uno de los primeros lugares donde suelen notarse estos cambios es el contorno de ojos. La piel de esta zona es considerablemente más fina que la del resto del rostro y está sometida a movimientos constantes al parpadear, sonreír o gesticular. Con el tiempo pueden aparecer líneas finas, pérdida de firmeza, hundimiento en el área de las ojeras o una apariencia más cansada. Además, la reducción natural de colágeno contribuye a que la piel luzca menos tersa.

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La frente también suele mostrar señales tempranas. Cada vez que levantamos las cejas o expresamos sorpresa, los músculos generan pliegues repetitivos que, con los años, pueden hacerse permanentes. La exposición solar acumulada acelera este proceso, especialmente cuando la protección solar no forma parte de la rutina diaria. Por eso muchas personas comienzan a notar líneas horizontales incluso antes de observar cambios significativos en otras áreas del rostro.

Otro punto clave es el entrecejo. Las llamadas líneas de expresión verticales se desarrollan por la contracción repetida de los músculos que utilizamos al concentrarnos, fruncir el ceño o protegernos de la luz intensa. Aunque suelen asociarse al envejecimiento, también están relacionadas con hábitos cotidianos y con la intensidad de las expresiones faciales.

La zona que rodea la boca merece una mención especial porque combina varios factores de envejecimiento al mismo tiempo. La pérdida progresiva de volumen, la disminución de soporte estructural y el movimiento constante al hablar, comer o sonreír favorecen la aparición de líneas finas alrededor de los labios. Además, las comisuras pueden comenzar a descender ligeramente, modificando la expresión facial incluso en reposo.

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Las zonas del rostro que envejecen más rápido

Dimenshtein Olga

El cuello y la línea mandibular suelen convertirse en protagonistas conforme avanza el proceso de envejecimiento. Aunque muchas rutinas de cuidado se concentran únicamente en el rostro, estas áreas también están expuestas al sol y experimentan pérdida de elasticidad. La disminución de firmeza puede hacer que el contorno facial se perciba menos definido que en años anteriores.

Los especialistas coinciden en que la velocidad con la que aparecen estos cambios depende de múltiples factores. La genética influye, pero también lo hacen los hábitos de vida, la exposición acumulada a la radiación ultravioleta, el tabaquismo, la calidad del sueño, la alimentación y los niveles de estrés. Por esa razón, dos personas de la misma edad pueden mostrar diferencias visibles en la forma en que envejece su piel.

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Las zonas del rostro que envejecen más rápido

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Aunque el paso del tiempo es inevitable, la prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas. El uso diario de protector solar, una rutina adecuada de cuidado facial, una hidratación constante y hábitos saludables pueden ayudar a preservar durante más tiempo la calidad de la piel y retrasar algunos de los cambios que suelen aparecer primero en estas zonas del rostro.

Entender dónde comienzan las transformaciones faciales permite observar el envejecimiento desde una perspectiva más amplia. No se trata únicamente de arrugas visibles, sino de un conjunto de modificaciones graduales que afectan la textura, el volumen, la firmeza y la estructura general de la cara.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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