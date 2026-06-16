Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

La nueva elegancia del maquillaje chino: las claves de belleza que dominaron la alfombra roja de Shanghái

Piel impecable, labios suaves y miradas definidas sin excesos marcaron una estética que apuesta por la precisión antes que por el impacto inmediato

Junio 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
10_Actress Zhang Li.jpg

La nueva elegancia del maquillaje chino: las claves de belleza que dominaron la alfombra roja de Shanghái

Cortesía

La primera impresión que dejan las imágenes de la alfombra roja de Shanghái no tiene que ver con un color específico de labios, una técnica viral o una tendencia llamativa. Lo que destaca es algo menos evidente y es que ninguna de las actrices parece maquillada para que el maquillaje sea el protagonista. En una época donde muchas alfombras rojas compiten por producir momentos virales, la belleza que se vio en el festival apostó por la contención, la precisión y una idea de sofisticación construida a partir de detalles mínimos.

Esa dirección estética apareció repetidamente en rostros distintos, edades diferentes y estilismos completamente alejados entre sí. Desde vestidos arquitectónicos en negro hasta siluetas fluidas en tonos lavanda, el maquillaje mantuvo una coherencia sorprendente. No se trató de replicar un mismo look, sino de compartir una misma filosofía de belleza.

También te interesa...
Como-era-Georgina-Rodriguez-antes-de-convertirse-en-esposa-de-Cristiano-Ronaldo
Celebridades
Cómo era Georgina Rodríguez antes de convertirse en esposa de Cristiano Ronaldo
Diciembre 27, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.png
Celebridades
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Mayo 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Uno de los elementos más visibles fue el tratamiento de la piel. Las bases de cobertura extrema prácticamente desaparecieron en favor de acabados más ligeros que permitían conservar textura y dimensión. Bajo los flashes, la piel seguía viéndose piel. No había exceso de brillo, pero tampoco un acabado mate que borrara cualquier rastro de naturalidad. El resultado generaba una apariencia pulida sin transmitir rigidez.

Las cejas siguieron la misma lógica. Frente a la popularidad que tuvieron durante años las cejas muy estructuradas y perfectamente definidas, las propuestas vistas en Shanghái privilegiaron formas suaves y menos gráficas. El objetivo parecía ser acompañar las facciones en lugar de redibujarlas por completo.

9_Actress Gao Ye.jpg

La actriz Gao Ye desfiló por la alfombra roja con el icónico collar y pulsera de Alta Joyería Serpenti. La hipnotizante serpiente, un símbolo de renovación perpetua, eleva su look con un encanto distintivo.

Bvlgari

La mirada también se alejó de los recursos más evidentes de la alfombra roja internacional. Las sombras oscuras, los delineados dramáticos y las pestañas excesivamente voluminosas cedieron espacio a una definición más estratégica. Los ojos conservaban profundidad y presencia, pero sin convertirse en el único punto de atención del rostro.

Los labios aportaron otro rasgo característico. Predominaron los colores cercanos al tono natural de la boca, desde rosados delicados hasta matices melocotón. Más que construir una declaración de color, funcionaban como un elemento de equilibrio dentro del conjunto. Incluso cuando aparecía algo de brillo, este se mantenía dentro de una estética refinada y discreta.

7_Actress Myolie Wu.jpg

La actriz Myolie Wu deslumbró con la colección de Alta Joyería Le Magnifiche. La interacción de esmeraldas y diamantes infunde a cada uno de sus movimientos una gracia natural.

Bvlgari

Resulta interesante observar cómo esta aproximación dialoga con la joyería de alta gama presente en el evento. Collares, pendientes y piedras preciosas tenían suficiente protagonismo visual como para ocupar el centro de la imagen. En lugar de competir con ellos, el maquillaje parecía diseñado para generar armonía. Esa relación contribuyó a crear una sensación de lujo silencioso que atravesó buena parte de las apariciones sobre la alfombra roja.

8_Actress Ni Hongjie.jpg

La actriz Ni Hongjie iluminó la alfombra roja con el collar de Alta Joyería Eclettica y los pendientes Color Treasures. El brillo cromático y la fluidez luminosa reflejan su radiante encanto

Bvlgari

Más allá del festival, estas elecciones reflejan una evolución dentro de la industria de belleza china. Cada vez más propuestas se alejan de los efectos transformadores y se acercan a una estética donde la técnica busca pasar desapercibida. El valor no está en que el maquillaje sea visible, sino en que el resultado final parezca natural incluso cuando existe un trabajo minucioso detrás.

makeup Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-mir-fialkova-2156588206-37000478.jpg
Belleza
¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
29th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals
Belleza
Las lavanda nails vuelven al radar con acabados frescos para primavera-verano 2026
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-shvetsa-3846047.jpg
Belleza
Las 5 zonas del rostro que envejecen primero
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 Songwriters Hall Of Fame Induction Ceremony
Belleza
El delineado de Taylor Swift que sigue favoreciendo a cualquier edad
Junio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
3rd "Knights Of Charity" Gala
Belleza
La manicura baby boomer es la respuesta para quienes quieren uñas impecables sin exceso de color
El degradado suave entre rosa y blanco sigue conquistando salones de belleza por una razón sencilla: aporta un acabado pulido, elegante y fácil de combinar con cualquier estilo
Junio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Two
Belleza
Las uñas animal print abandonan los excesos y apuestan por una nueva elegancia
Leopardo, cebra y serpiente regresan al manicure con diseños más precisos, bases neutras y detalles que se integran con naturalidad a las tendencias actuales
Junio 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-cottonbro-8343924.jpg
Belleza
7 consejos para que tu maquillaje sobreviva al calor y la humedad
Temperaturas altas, humedad y sudor pueden alterar cualquier rutina de belleza. Estos consejos ayudan a que la base, el corrector y otros productos se mantengan frescos durante más tiempo
Junio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg
Belleza
Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas
Este acabado brillante y translúcido se ha convertido en uno de los más solicitados por quienes buscan una manicura versátil, sofisticada y fácil de combinar
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García