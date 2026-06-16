La nueva elegancia del maquillaje chino: las claves de belleza que dominaron la alfombra roja de Shanghái

La primera impresión que dejan las imágenes de la alfombra roja de Shanghái no tiene que ver con un color específico de labios, una técnica viral o una tendencia llamativa. Lo que destaca es algo menos evidente y es que ninguna de las actrices parece maquillada para que el maquillaje sea el protagonista. En una época donde muchas alfombras rojas compiten por producir momentos virales, la belleza que se vio en el festival apostó por la contención, la precisión y una idea de sofisticación construida a partir de detalles mínimos.

Esa dirección estética apareció repetidamente en rostros distintos, edades diferentes y estilismos completamente alejados entre sí. Desde vestidos arquitectónicos en negro hasta siluetas fluidas en tonos lavanda, el maquillaje mantuvo una coherencia sorprendente. No se trató de replicar un mismo look, sino de compartir una misma filosofía de belleza.

Uno de los elementos más visibles fue el tratamiento de la piel. Las bases de cobertura extrema prácticamente desaparecieron en favor de acabados más ligeros que permitían conservar textura y dimensión. Bajo los flashes, la piel seguía viéndose piel. No había exceso de brillo, pero tampoco un acabado mate que borrara cualquier rastro de naturalidad. El resultado generaba una apariencia pulida sin transmitir rigidez.

Las cejas siguieron la misma lógica. Frente a la popularidad que tuvieron durante años las cejas muy estructuradas y perfectamente definidas, las propuestas vistas en Shanghái privilegiaron formas suaves y menos gráficas. El objetivo parecía ser acompañar las facciones en lugar de redibujarlas por completo.

La actriz Gao Ye desfiló por la alfombra roja con el icónico collar y pulsera de Alta Joyería Serpenti. La hipnotizante serpiente, un símbolo de renovación perpetua, eleva su look con un encanto distintivo. Bvlgari

La mirada también se alejó de los recursos más evidentes de la alfombra roja internacional. Las sombras oscuras, los delineados dramáticos y las pestañas excesivamente voluminosas cedieron espacio a una definición más estratégica. Los ojos conservaban profundidad y presencia, pero sin convertirse en el único punto de atención del rostro.

Los labios aportaron otro rasgo característico. Predominaron los colores cercanos al tono natural de la boca, desde rosados delicados hasta matices melocotón. Más que construir una declaración de color, funcionaban como un elemento de equilibrio dentro del conjunto. Incluso cuando aparecía algo de brillo, este se mantenía dentro de una estética refinada y discreta.

La actriz Myolie Wu deslumbró con la colección de Alta Joyería Le Magnifiche. La interacción de esmeraldas y diamantes infunde a cada uno de sus movimientos una gracia natural. Bvlgari

Resulta interesante observar cómo esta aproximación dialoga con la joyería de alta gama presente en el evento. Collares, pendientes y piedras preciosas tenían suficiente protagonismo visual como para ocupar el centro de la imagen. En lugar de competir con ellos, el maquillaje parecía diseñado para generar armonía. Esa relación contribuyó a crear una sensación de lujo silencioso que atravesó buena parte de las apariciones sobre la alfombra roja.

La actriz Ni Hongjie iluminó la alfombra roja con el collar de Alta Joyería Eclettica y los pendientes Color Treasures. El brillo cromático y la fluidez luminosa reflejan su radiante encanto Bvlgari

Más allá del festival, estas elecciones reflejan una evolución dentro de la industria de belleza china. Cada vez más propuestas se alejan de los efectos transformadores y se acercan a una estética donde la técnica busca pasar desapercibida. El valor no está en que el maquillaje sea visible, sino en que el resultado final parezca natural incluso cuando existe un trabajo minucioso detrás.