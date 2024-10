Julia Roberts se ha hecho el color de pelo (honey gold) que mejor sienta a las mujeres de más de 50 años

De las personas que se ven cada vez mejor con los años, tenemos a Julia Roberts. Prueba de ello ha sido la discreta transformación en el cabello que se ha hecho con el tiempo, pero ahora a sus 56 estrena un tono que sienta bien a las mujeres maduras y a las morenas: una tonalidad que le dará brillo a estos oscuros días invernales, el honey gold. Te decimos cómo llevarlo y no te vayas sin leer sobre los 13 colores de cabello en tendencia y con efecto antiedad (guía Otoño-Invierno 2024).

El nuevo color de pelo de Julia Roberts que sienta bien a las mujeres de 50 años y más

El cambio de color puede simbolizar un paso importante no solo en el aspecto externo de las mujeres, sino en cómo se quieren sentir por dentro. Quizá esa haya sido una de las razones por las que Julia Roberts optó por cambiar su cabello color marrón por un rubio miel y dorado que representa el poder transformador de la melena en mujeres de 50 y más.

No hay mejor momento para llevar colores cálidos en el pelo, y el verano no es la única temporada para hacerlo. Ahora que estamos en Otoño-Invierno, tomamos como referencia la frescura de esta tonalidad en la melena de Roberts. Este color se sitúa entre el rubio y el castaño claro, destacándose por su apariencia luminosa y radiante, es ideal para quienes buscan un look natural pero con un brillo soleado y un toque de riqueza dorada, y también es popular para darle dimensión al cabello a través de reflejos y balayage. Además vemos que la actriz optó por un corte lob, el cual tiene ese efecto rejuvenecedor que nos encanta (lee aquí: 5 cortes de pelo lob que sientan bien a cualquier edad y se usarán en Invierno 2024).