Belleza

Este es el secreto mejor guardado de Emma Mackey para oler siempre glamurosa

August 28, 2025 • 
Harper’s Bazaar
este-es-el-secreto-mejor-guardado-de-emma-mackey-para-oler-siempre-glamurosa.png

Si amas los aromas dulces y amaderados, el perfume favorito de la actriz Emma Mackey es para ti. Se trata nada más y nada menos que de Burberry Goddess Parfum, una celebración de la fuerza, la confianza y la bondad interior.

Y es que cuando se trata de perfumes, Emma no toma a la ligera su elección, aspecto que se nota al convertirse en la nueva musa de Burberry Beauty. Para la estrella de Sex Education y Barbie: “la fragancia siempre ha sido un gran amor mío, y estoy fascinada con el poder que el olor puede tener y la forma en que puede transportarte inmediatamente a un momento y lugar específicos de tu vida”.

Creado por la renombrada perfumista Amandine Clerc-Marie, el nuevo Parfum introduce giros inesperados. “Amplifica el poder y la sensualidad de los tres acordes de vainilla característicos del corazón de la fragancia Burberry Goddess”, afirma Clerc-Marie, que también incluyó un sorprendente tono de cuero gamuza en la base, evocando la generosa calidez y sensualidad del material.

este-es-el-secreto-mejor-guardado-de-emma-mackey-para-oler-siempre-glamurosa-1.jpeg

El encanto detrás de la fragancia

La fragancia abre con un acorde de frambuesa vibrante y esencia de lavanda, que conduce a un núcleo de triple vainilla - infusión, caviar y absoluto - que forman la firma de la gama Burberry Goddess. Finalmente, en la base está la gamuza, que aporta calidez, sensualidad y textura.

Durante años, Amandine Clerc-Marie ha construido su propia historia en Burberry Beauty, por lo que hoy no solo nos entrega una fragancia que es un deleite para los sentidos, también busca hablar de la transformación y la energía femenina dentro de cada mujer.

Burberry Goddess-a-que-huelo.jpeg

Para conservar la fragancia, Burberry Beauty diseñó un frasco cuadrado, de vidrio transparente, que almacena un líquido color ámbar inspirado en los colores del atardecer. Asimismo, el toque final es una tapa dorada con el logo icónico de Burberry.

Esta presentación está diseñada para ser recargable, una elección ecofriendly que respalda el compromiso de la firma con el medio ambiente. Es también una fragancia vegana, un detalle que resuena con la filosofía moderna de consumo responsable.

Burberry-Goddess-coleccion.jpeg

La colección Burberry Goddess incluye: Burberry Goddess Eau de Parfum, Burberry Goddess Eau de Parfum Intense y Burberry Goddess Parfum. Actualmente, en Liverpool puedes encontrar presentaciones de 100ml. Próximamente, las tiendas Sephora y Ulta ofrecerán las ediciones de 10ml y 30ml.

A partir de septiembre, la fragancia también estará a la venta en otras tiendas departamentales.

