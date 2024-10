Cremas con las que no necesitarás un perfume: 5 aromas duraderos

Uno de los elementos básicos en nuestra rutina diaria (sí, porque a diario deberíamos usarla), es la crema corporal. Seas o no fanática de su consistencia, es imprescindible para mantener la elasticidad y frescura de la piel —sus beneficios incluyen reducir las líneas finas, suavizar e hidratar la piel es antiinflamatorio y reparan la barrera cutánea, dice el National Institute of Healt—. Al mismo tiempo en que disfrutamos de estos beneficios a la salud, elegir las que tengan un aroma delicioso podría incluso sustituir a nuestros perfumes (o por lo menos complementarlos). Aquí cremas corporales con perfume para mujer que huelen muy bien y puedes usar todos los días. No te vayas sin leer: 11 perfumes juveniles que las mujeres de 50+ pueden usar todos los días (y duran horas).

Cremas corporales para mujer que huelen delicioso y duran horas

1. Jo Malone London, loción para cuerpo y manos de peonía y gamuza suave

Inspirada en la voluptuosa floración de las peonías y la sensualidad delicada de la gamuza; que se mezclan con jugosa manzana roja y jazmín. Suntuosa y seductora. Enriquecida con aceite de coco, nuestra loción para el cuerpo y manos se absorbe rápidamente para hidratar y acondicionar al instante, mientras que sus propiedades difusoras de fragancia ayudan a irradiar el aroma de la piel.

Ideal para: aromas seductores y combinaciones atractivas.

2. Le Labo, hinoki

Formulada con ingredientes de base vegetal, con una mezcla de aceite de aguacate y manteca de karité. Textura densa que suaviza y aporta tersura. El aroma Hinoki está inspirado en los templos budistas del Monte Koya en Japón en los que reina el aroma místico, profusamente cálido y cautivador del bosque de árboles de Hinoki que los rodean. El aroma Basil (albahaca) se mezcla con la verbena, una alternativa cítrica y vegetal en la mayoría de las notas aromáticas que potencializa cada faceta de esta fragancia.

Ideal para: aromas relajantes y que te recuerden a un bosque.

3. Fenty Beauty, crema corporal Butta Drop con aceites tropicales y manteca de karité

Una crema corporal espesa y lujosa que te envuelve en una hidratación nutritiva de larga duración. Sumérgete en esta crema cargada con casi un 25% de mantecas ricas, aceites tropicales restauradores y extractos. Su deliciosa mezcla de siete aceites esenciales acondicionadores se funde en la piel. Tiene una fragancia ligera, fresca y afrutada de bergamota, jazmín y orquídea blanca.

Ideal para: oler a los aromas similares a la playa o a paisajes tropicales.

4. The Body Shop, loción corporal British Rose

No hay nada mejor que la fragancia de un jardín de rosas británicas. La crema está enriquecida con el aroma y las propiedades de los pétalos de rosa, la esencia de rosa y el aceite de rosa mosqueta ¡Todo lo bueno de las rosas, pero sin espinas! Ahora vegana y compuesta en un 94% por ingredientes de origen natural, esta loción con aroma a pétalos proporciona 72 horas de hidratación, dejando tu piel con un brillo de aspecto saludable.

Ideal para: oler a un jardín de rosas británicas para tomar el té con la reina.

5. Sol de Janeiro, Delicia Drench (manteca corporal)

Una rica manteca corporal que hidrata en profundidad, repara la barrera protectora de la piel y nutre el microbioma. Según una reseña: “Tiene un olor muy dulce y agradable, como tipo el merengue de los pasteles de cumpleaños como azúcar con mantequilla y vainilla, la textura es suavecita y nada pesada”.

Ideal para: oler como al merengue de los pasteles de cumpleaños.