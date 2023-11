Cómo llevar mechas rojas en cabello negro y castaño oscuro en invierno 2023

Incorporar mechas rojas en cabello negro o castaño oscuro agrega una dimensión a la melena, creando un look audaz y elegante. Ya sea que estas mechas rojas estén sutilmente entrelazados entre los mechones negros o adopten los ricos tonos del granate, pueden complementarse en cualquier tono de piel y realzar la belleza natural del cabello oscuro. Estos acentos capilares aportan profundidad, calidez y un toque de drama —¿a quién no le gusta ser una #dramaqueen?— a tu apariencia general, ya sea eligiendo un efecto sutil y natural o uno más intenso y atrevido, las mechas rojas en cabello negro o castaño son ideales para hacer un radical cambio de look.

Mechas rojas en cabello negro o castaño oscuro

Añadir mechas rojas en cabello castaño o negro es una de las combinaciones de hairstyle más usadas para otoño-invierno 2023. Lo cierto es que la melena se transforma en un elegante castaño rojizo, o en un marrón dorado con matices de vino tinto, dependiendo del matiz que desees lograr.

Las mechas color rojo pueden ir desde un sutil tono fresa hasta intensos matices de burdeos, y aquí te mostramos su variedad para complementar el cabello oscuro.

1. Mechas color vino tinto

¿Qué te parece refrescar tu cabello castaño oscuro con reflejos rojos? Si quieres llevar estas mechas rojas para morenas, opta por tonos burdeos claros desde la raíz para que tenga más volumen de forma natural.

2. Ondulado con mechas borgoña intenso

Similar a los reflejos color rojo vino tinto, el borgoña intenso tiene un acento en las tonalidades moradas y navy blue para darle profundidad y así conseguir una mezcla más sutil y elegante.

3. Mechas auburn en cabello castaño semi oscuro

Usa las mechas auburn (que se traduce como color bermejo) para lograr un efecto similar al de pelirrojas, pero sin demasiada carga del tono rojizo.

4. Reflejos rojo cobre

Los tonos cobrizos funcionan de maravilla para cualquier tono de cabello, especialmente si tu objetivo es tener un tinte más llamativo. Úsalos en el cabello castaño para tener un look más rich.

5. Mechas rojo terciopelo

Toma en cuenta que este da mucha vitalidad rojiza. Apto para quienes quieren llevar un tono más elevado y notorio; es de los favoritos para mezclarse entre el cabello negro profundo.

6. Mechas rojo rubí

Similar al velvet red, el rojo rubí es de los colores de cabello más ricos y vibrantes. Con la base marrón, crea una apariencia profunda que hace brillar al cabello de forma natural. Recuerda, una morena con reflejos rojos como este es una chica inolvidable.

7. Mechas berry-like

Mechas para lucir de manera uniforme y sin esfuerzo tu tono castaño natural con reflejos rojos, da un look más effortless pero mantiene esa gama de highlights que hacen brillar al pelo de forma natural.