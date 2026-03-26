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Cómo elegir el aceite de argán correcto según lo que tu piel y tu pelo realmente necesitan

No todos los aceites de argán funcionan igual: conocer sus variantes cambia por completo la forma en que hidratas, reparas y proteges

Marzo 26, 2026 • 
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Cómo elegir el aceite de argán correcto según lo que tu piel y tu pelo realmente necesitan

Valentina Frugiuele/Getty Images

El aceite de argán se volvió omnipresente en rutinas de belleza, pero pocas veces se habla de una diferencia clave: no todos los que encuentras en el mercado responden al mismo uso ni tienen la misma calidad. Esa confusión es justo lo que explica por qué a algunas personas les transforma el pelo y a otras les deja sensación pesada o incluso brotes en la piel. La respuesta está en el tipo de extracción, el grado de pureza y el destino para el que fue formulado.

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El primero —y el que suele considerarse referencia— es el aceite de argán cosmético puro. Se obtiene mediante prensado en frío y sin tostar las almendras, lo que conserva intactos sus ácidos grasos y vitamina E. Su textura es ligera y se absorbe con facilidad, por eso funciona especialmente bien en pieles secas o deshidratadas que necesitan elasticidad sin saturación. En el cabello, su efecto es inmediato: suaviza la cutícula, aporta brillo y reduce el frizz sin dejar residuo. Es el tipo que vale la pena buscar si lo que quieres es un producto versátil que funcione tanto en rostro como en puntas abiertas.

En contraste está el aceite de argán tostado, más común en gastronomía que en cosmética. El proceso de tostado intensifica su aroma y sabor, pero modifica sus propiedades, haciéndolo menos adecuado para uso tópico frecuente. Aunque no es dañino para la piel, su perfil es más denso y menos estable frente a la oxidación, lo que limita sus beneficios en rutinas de cuidado personal. Si lo encuentras en un frasco bonito dentro de una tienda de belleza, conviene revisar la etiqueta: muchas veces no está pensado para aplicarse en la cara.

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Tipos de aceite de argán

kaedeezign/Getty Images

Otro tipo que ha ganado terreno es el aceite de argán refinado. Aquí entra en juego la industria: se somete a procesos químicos o térmicos para eliminar olor, color y algunas impurezas. El resultado es un aceite más neutro y uniforme, ideal para formulaciones comerciales (cremas, sérums, shampoos), pero con menor concentración de antioxidantes. Funciona bien como ingrediente secundario, aunque pierde ese carácter nutritivo que distingue al aceite puro. Es el que probablemente ya estás usando sin darte cuenta en productos capilares.

También está el aceite de argán mezclado o enriquecido, una categoría amplia que combina el ingrediente base con siliconas, fragancias o activos como queratina y aceites esenciales. Aquí el enfoque cambia pues no se trata solo de nutrición, sino de efecto inmediato. Estos productos suelen ofrecer acabado pulido, control del encrespamiento y textura sedosa, especialmente en cabellos gruesos o tratados químicamente. El punto a considerar es que su desempeño depende más de la fórmula completa que del argán en sí.

Face serum in the rays of the setting sun.

Antes o después del calor: cuándo aplicar aceite de argán para proteger el pelo

Mariyariya/Getty Images

Por último, hay una distinción menos evidente pero crucial: el grado cosmético certificado. Este tipo garantiza origen, trazabilidad y métodos de producción regulados, muchas veces ligados a cooperativas en Marruecos. Más allá de lo ético, esto impacta directamente en la calidad: un aceite bien procesado mantiene estabilidad, eficacia y una composición consistente.
Entender estas diferencias cambia por completo la experiencia. El aceite de argán no es un producto único, sino una categoría con matices que definen cómo actúa en tu piel o en tu pelo.
Elegir el adecuado no tiene que ver con precio o tendencia, sino con saber qué estás buscando exactamente: nutrición profunda, acabado inmediato o una combinación de ambos.

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