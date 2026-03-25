El error más común al usar aceite de argán en piel grasa

No es el ingrediente el que falla, sino la forma de usarlo. El aceite de argán tiene buena reputación por su perfil ligero y su contenido en ácidos grasos y vitamina E, pero en piel grasa suele generar rechazo por una razón concreta: se aplica como si fuera una crema más. Ese gesto, aparentemente inofensivo, es el origen de la mayoría de los resultados decepcionantes.

El error más común es usar demasiado producto y colocarlo en el momento equivocado de la rutina. En pieles con tendencia a producir sebo, saturar la superficie con aceite —sobre todo al inicio del skincare— puede crear una capa oclusiva innecesaria. Esto no solo intensifica el brillo, también puede interferir con la absorción de sueros más ligeros y provocar una sensación pesada que la piel no necesita.

El aceite de argán no está diseñado para hidratar por sí solo; su función principal es sellar. Es decir, ayuda a retener el agua que ya está en la piel. Cuando se aplica sin una base previa de hidratación —por ejemplo, sobre la piel completamente seca y limpia— el efecto puede ser el contrario al esperado: una superficie brillante, pero sin confort real.

Aquí es donde el orden importa. En piel grasa, el aceite de argán funciona mejor al final de la rutina nocturna y en cantidades mínimas: una o dos gotas son suficientes. Aplicarlo después de un hidratante ligero o sobre la piel ligeramente húmeda permite que actúe como una capa de soporte, no como el protagonista que desplaza todo lo demás.

Otro punto clave es la textura. No todas las pieles grasas son iguales: algunas son deshidratadas, otras reactivas y otras combinadas. En muchos casos, el exceso de grasa convive con falta de agua. Ahí es donde el aceite de argán puede ser útil, siempre que se use con precisión. La idea no es añadir más grasa, sino equilibrar la piel para que no sienta la necesidad de compensar.

También conviene ajustar la frecuencia. Usarlo todos los días no es obligatorio. En piel grasa, puede integrarse como un paso ocasional, dos o tres veces por semana, o reservarse para momentos específicos como cambio de clima, irritación o periodos de mayor deshidratación.

Luce una piel jugosa y equilibrada con aceite de argán bymuratdeniz/Getty Images

El miedo a los aceites en piel grasa suele venir de experiencias mal ejecutadas, no del ingrediente en sí, por ello el aceite de argán, bien utilizado, no tiene por qué obstruir ni desestabilizar.

La diferencia entre una piel que se siente pesada y una que se ve equilibrada no está en el producto, sino en la dosis, el orden y la intención. En ese margen —pequeño pero decisivo— es donde el aceite de argán deja de ser un problema y empieza a funcionar a favor.