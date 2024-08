Adiós, pelo largo: 3 cortes midi que sí son aceptados por las mujeres de 60+

Este siempre muy aceptado corte de cabello midi, que se encuentra entre el corto y el largo, ofrece una actualización refrescante a los peinados tradicionales. Los cortes midi son celebrados por su adaptabilidad, permitiendo a las mujeres disfrutar de looks tanto sofisticados como casuales con facilidad, por eso no nos sorprende que se ha convertido en una elección predilecta para muchas mujeres de 60 y más. A diferencia de los estilos más largos, que pueden ser engorrosos de mantener —y que Carolina Herrera no acepta del todo—, los cortes midi son de bajo mantenimiento pero sofisticados, y proporcionan un look fresco y juvenil. Con su capacidad para agregar volumen y movimiento, crean un marco favorecedor alrededor del rostro, realzando los rasgos y suavizando las líneas. Ya sea para el uso diario o para ocasiones especiales, tenemos tres estilos por los que cualquier mujer de 60 en adelante encontrará ideales para renovar su look.

Tres cortes de pelo midi que las mueres de 60 y más amarán

