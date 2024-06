7 formas de llevar el corte bob campana para una melenita rejuvenecedora.

Es momento de darle una buena actualización al corte bob, y por eso llegó el corte bob campana (conocido en inglés como ‘bell bottom bob’). Es una mezcla de look con nostalgia de la época disco pero con un giro moderno y refrescante en las puntas, ya que éstas se peinan de una manera muy específica. ¿Quieres saber cómo llevarlo? Te pasamos los mejores siete looks —y no te vayas sin leer sobre los 6 cortes cowgirl bob como el de Megan Fox que son texturizados y rejuvenecen el rostro.

¿Qué es el corte bob campana?

Es un bob con capas mínimas y puntas rectas que se estilizan hacia afuera, esto crea una silueta curvada, similar a una campana. La belleza de este corte es que se puede adaptar a varias longitudes y texturas: puedes lograr un look elegante y pulido con las puntas perfectamente estilizadas hacia afuera, o un estilo más relajado y desenfadado. Este corte de pelo ha estado ganando popularidad últimamente, especialmente con celebridades como Ariana Grande y Gigi Hadid luciendo este estilo.