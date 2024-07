5 cortes de pelo ondulado para añadir volumen al cabello si lo tienes delgado

¿Luchando con el cabello plano aún si lo tienes wavy? Si tienes el cabello ondulado y fino, lograr ese volumen deseado puede parecer una tarea desafiante, pero estamos aquí para decirte que no tiene que ser así. Al incorporar algunos pasos estratégicos en tu siguiente visita al estilista, puedes aumentar el volumen, crear textura y darle a tus ondas el impulso que se merecen. Desde estilos juguetones y despreocupados hasta looks sofisticados y pulidos, estos haircuts no solo abrazan la textura única del cabello ondulado, sino que también aprovechan cada centímetro del pelo para aumentar el volumen y así darle más vida. No te vayas sin leer: 13 cortes de pelo midi para las mujeres de 40 que rejuvenecen el rostro con una melenita chic.

¿Cómo conseguir volumen con el pelo ondulado?

Si te has preguntado cómo darle volumen al cabello ondulado, tienes varias opciones de cortes que pueden complementar su textura natural y al mismo tiempo aumentar su cuerpo capilar. Considera un corte en capas, ya que estas pueden realzar el movimiento de tus ondas y evitar que el cabello parezca apelmazado. Otra opción es un bob largo, que es versátil y añade un toque moderno a las ondas. Si prefieres un look más estructurado, opta por un corte recto o agrega capas que enmarquen tu rostro para resaltar tus rasgos. ¡Aquí te damos más opciones!