3 peinados con trenzas fáciles de hacer para Navidad 2023

Es la temporada de fiestas y qué mejor manera de elevar tu look navideño que con encantadores peinados de trenzas que añaden un toque de elegancia y fantasía a tus celebraciones de Navidad 2023. Ya sea que asistas a una reunión familiar o simplemente quieras esparcir alegría navideña, las trenzas ofrecen una opción versátil y elegante para todo tipo y largo de cabello. En esta guía exploraremos los tres mejores peinados de trenzas para Navidad, cada uno diseñado para complementar el espíritu alegre de la temporada y dejarte luciendo muy chic. Y sí, añadir muchos moños es lo más en tendencia este año, así que no escatimes en este detalle. No olvides leer sobre los 5 peinados de celebrities que puedes usar en tu próxima fiesta.



Peinados de trenzas fáciles para Navidas 2023

Desde recogidos trenzados clásicos hasta giros juguetones adornados con accesorios festivos, estos peinados no solo mostrarán tu creatividad, sino que también te mantendrán luciendo fabulosa durante todas las festividades navideñas.

1. Trenza mini con un twist

Si tienes el cabello midi o largo, esta trenza es para ti. Haz una trenza pero sin completarla en las puntas, y amárralas. Sube esa parte hasta hacer una especie de ‘doblado’ y únelo con el cabello —o un listón o una scrunchie decorativa— y deja el resto del pelo recogido y bien acomodado para que luzca tu rostro.

Leonie Hanne viste de Givenchy de pies a cabeza con un toque especial en su peinado fuera del desfile de Givenchy durante la Semana de la Moda de París. getty

2. Trenza doble unida

Este peinado es un clásico elevado, ya que deberás tomar dos trenzas y unirlas por la parte de atrás. Puedes añadir listones de color rojo o verde en cada trenza o en la unión de las puntas, así como llevar broches decorativos esparcidos por el cabello.

Una invitada con chamarra negra y bolso Dior. getty

3. Trenza con listón delgado

Nada que un listón delgado no pueda hacer para convertirse en accesorio del cabello. Colócalo alrededor de tu trenza para darle un giro original a este peinado y usa tu conjunto más elegante. Es versátil y puedes llevarlo con cualquier look.