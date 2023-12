3 delineados para párpado caído que puedes llevar en las fiestas de diciembre sin que se borren

¿Buscas delineado de ojos para triunfar en las fiestas navideñas? Que el párpado caído no sea excusa para evitar llevar el glamour en tu maquillaje para ojos. Estas técnicas están hechas para no borrarse por prácticamente toda la noche —claramente no olvides usar fijador— y harán que cualquier mirada brille. El delineado para ojos encapotados requiere de ciertas técnicas y hasta de marcas de cosmética para que duren todo el día. Sigue estos ejemplos de makeup que puedes aplicar en invierno 2023 y disfruta de la temporada.

1. Delineado de ala con color

Su ya leíste cómo deberías aplicarte el eyeliner para párpado caído, entonces sabrás que la técnica es hacerlo en la orilla del ojo casi pegado al párpado, alargar el ala y juntarla. Esto mismo puedes hacer pero con delineador de color, así tienes un twist a tu maquillaje festivo y es ideal para llevar a cualquier fiesta.

• ¿Qué delineador usar? By Apple, High Precision líquido Plata Metálico; NYX, Vivid Brights líquido Lilac Link; Urban Decay, Moondust Glitter Eyeliner Midnight Cowboy.

2. Delineado con línea en el párpado

Una regla casi intachable es no tocar el área del párpado si tienes ojos encapotados, pero con este diseño no se toca el párpado, sino la zona debajo de la ceja —que resalta cuando abres los ojos—. Haz tu delineado para párpado caído como siempre, pero añade una línea extra en esta parte del ojo. Es un look más rebelde y audaz, perfecto para combinar atuendos de total leather.

• ¿Qué delineador usar? Stilla, All Day Waterproof Eyeliner; Kaja, Wink Stamp and Liner; Lâncome, Artliner Precision Felt Tip.

3. Delineado por abajo y arriba con sombra

Esta es una técnica un poco más profesional, pero con una brocha delgada, toma una sombra de cualquier color y haz un sombreado tipo cat eye invertido (con la colita hacia afuera) y haz lo mismo en la línea superior de las pestañas hasta unir ambas puntas. Es un efecto smokey invertido más moderno y que hace destacar a tus ojos de manera misteriosa. Lee aquí cómo aplicarte sombra con párpado caído para abrir la mirada.

• ¿Qué delineador usar? Urban Decay, Naked2 Basics; Charlotte Tilbury, Rose Gold; Better Than Sex, Rosebud Garden.