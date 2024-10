3 cortes de pelo en capas para las de 40 que sientan muy bien (cómo pedirlos a tu estilista)

Cumplir 40 años se trata de abrazar la confianza, la sofisticación y el estilo, ¡y tu corte de pelo debería reflejarlo! Los cortes de pelo en capas son una excelente manera de añadir movimiento, volumen y un toque de energía juvenil a tu look. Ya sea que prefieras algo elegante y pulido o un estilo más desenfadado y despeinado, las capas pueden adaptarse a tu estilo único y forma de rostro, lo que las convierte en una opción ideal si eres una forties queen. Pero, ¿cómo asegurarte de que obtienes el corte adecuado para ti? Todo está en la comunicación con tu estilista. Saber cómo pedir el corte en capas perfecto puede marcar la diferencia en lograr un look favorecedor que realce tus mejores rasgos. Si necesitas más opciones, aquí tenemos: 17 cortes de pelo corto en capas para renovar tu look y rejuvenecer el rostro este 2024.

¿Qué efecto hace el corte en capas?

Las capas añaden dimensión al cabello, haciendo que se vea más voluminoso y con mayor movimiento, especialmente en cabello fino o muy lacio. Las capas pueden ayudar a enmarcar el rostro de manera favorecedora, suavizando las facciones o resaltando los pómulos.