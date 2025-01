Tres polémicos looks de Melania Trump que generaron controversia en el pasado

1

En 2018, durante una visita a un centro de detención de niños inmigrantes en Texas, Melania Trump lució una chaqueta verde oliva de Zara con la inscripción ‘I Really Don’t Care, Do U?’ (Realmente no me importa, ¿y a ti?). Este mensaje fue ampliamente criticado por considerarse insensible en el contexto de la visita.